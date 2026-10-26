Едмонд Назарян и Семен Новиков са на мач от сигурен медал

1564 Снимка: Bul-wrestling.org

Семен Новиков и Едмонд Назарян достигнаха до полуфиналите на Световното първенство по борба в Астана.

В категория до 63 килограма класически стил Назарян записа три победи, които го доближиха само на мач от медал.

Той започна със 7:0 над индиеца Сахил Сахил, след това надви турчина Керем Камал с 11:6, преди да спечели и четвъртфиналната си битка.

Там той срещна иранецът Мохамед Кешткар и се измъкна от партер в първата част, а във втората съперникът бе свален на тепиха. Българският борец успя да запише две много креативни движения за точки и спечели с 8:1.

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На полуфинал е и олимпийският шампион Семен Новиков, който стартира на 87 кг класически стил с туш срещу Латана Сопа (Американска Самоа), а след това се изправи срещу много силен съперник - Ислам Абасов (Азербайджан). Олимпийският шампион губеше с 4:5 почти до края на схватката, но в последните десет секунди повали азербайджанеца на тепиха за две точки и спечели с 6:5.

На четвъртфиналите Новиков срещна световния шампион от 2019 Лаша Гобадзе (Грузия). Българинът не успя да пренесе съперника си от партер в първата част, но записа две точки с избутване извън очертанията и по този начин стигна до победа с 3:0.

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