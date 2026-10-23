След персонален разговор между двамата срещата премина в по-широк формат. Включиха се спортният министър на Казахстан Ербол Куантаевич и генералният секретар на БФБ Белчо Горанов, който е председател на юридическата комисия на UWW.
Шампионатът в трите стила борба е от 24 октомври до 1 ноември в "Барис арена" и стартира със схватки на класиците. България ще има шестима представители в този стил. Тимът се води от олимпийския шампион Семен Новиков (86 кг) и европейския първенец Кирил Милов (97 кг). След 3-годишно отсъствие заради контузии на големия тепих се завръща бившият еврошампион Едмонд Назарян (60 кг).
Останалите трима в нашия състав са Стефан Григоров (55 кг), Абу-Муслин Амаев (67 кг) и Светослав Николов (82
кг). Във временния треньорски щаб на "лъвовете" за световното са Бисер Георгиев, Андрей Димитров, Димо Димчев и Юлиан Георгиев.