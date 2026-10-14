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Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести очаква да бъде вписано в Търговския регистър до дни, което да отпуши окончателно работата на федерацията.

След десетмесечна съдебна битка съдът реши в полза на Асен Златев, който бе избран за нов президент на Общото събрание през декември миналата година на мястото на Стефан Ботев. На пресконференция в София, на която присъстваха още новият генерален секретар на БФВТ Мариета Христова, старият генерален секретар Марин Милашки и мениджърът на олимпийския шампион Карлос Насар - Николай Жейнов, новото ръководство обеща прозрачност при работата си, спиране на злоупотребите и изчистване на задълженията, които са около половин милион евро.

На дневен ред обаче е световното първенство за мъже и жени в китайския град Нинбо, което започва на 27 октомври. На него страната ни ще бъде представена от шестима тежкоатлети, като ще има и една резерва.

"Отиваме на световното първенество кой както е могъл да се подготви в домашни условия - без заплати, без възстановяване и без големи очаквания. Надявам се от тук нататък да си структурираме нещата и да заработим по начин, по който знаем, че може българската щанга. Имаме четири-осемгодишна програма. Тя трябва да се изчисти още малко, но се надявам да започне да работи от следващата година. Настоящата година беше много важна за подготовката за Олимпиадата. Няма време за разтакаване, но няма да се оплакваме. Каквото е станало, то вече е зад гърба ни", каза новият президент на федерацията Асен Златев. "Във връзка с работата, която ни предстои, мога да се похваля, че вчера Дениз Данев стана европейски шампион на първенството в Дуръс. Въпреки трудната подготовка, децата дават всичко от себе си. Надявам се резултатите да бъдат такива и на световното първенство за мъже и жени. Мисля, че сме доказали какво можем, но искаме нещата да тръгнат така, както искаме. Искаме да развиваме спорта, а не да страдат клубовете. И те, и федерацията се справят много трудно. Надявам се скоро да имаме още добри новини", добави Мариета Христова.

Николай Жейнов изрази увереност, че новото ръководство е съставено от правилните хора, които да помогнат да се излезе от безпътицата, в която бе българската тежка атлетика през последните години.

"Искам да поздравя хората, които една година се бориха за тази федерация. Вярвам, че хората, които днес са на тази маса, ще работят за доброто на вдигането на тежести", каза Жейнов.

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Асен Златев бе попитан и какво се случва с молбата на Стефан Ботев БФВТ да бъде обявена в несъстоятелност. Според него обаче такава опасност няма.

"Мисля, че ще се справим и няма да се стигне до фалит на федерацията. Имаме увереност от юридическите лица, с които сме говорили. С общи усилия трябва да върнем дълговете от половин милион евро. Мисля, че има откъде да набавим средства. Говорили сме с хора, които са готови да помагат. Тези хора обаче искат да има пълна яснота за какво ще се харчат тези средства. Няма да изчистим тези дългове за един ден, но лека-полека чрез разсрочвания това ще се случи", каза олимпийският шампион от Москва 1980. "Вписването на ръководството става за около месец, но мисля, че може да стане и по-бързо. Имаме пълна подкрепа от държавата. Държавата обаче нямаше право да се намесва и да решава такива спорове като този в нашата федерация. Само съдът може да направи това. Но каквото сме поискали от държавата, сме го получили. Няма да имаме успехите от европейското първенство, но се надявам, че нашите състезатели ще се представят добре на световното първенство. Ако тази сага обаче беше продължила, щангите щяха да имат все по-малко успехи. Ние можем да носим половината олимпийски медали на България и се надявам да изпълним този потенциал, който имаме", коментира още Златев.

Николай Жейнов бе попитан и за състоянието на Карлос Насар, който отново е голямата надежда за титла в българския отбор.

"Подготовката на Карлос Насар не беше пълноценна поради здравословни причини, които се усложниха през последните 20 дни. Той обаче е боец и има много сили от подкрепата, която получава от хората", заяви мениджърът. "Никога не съм кандидатствал за президентско място, но всички знаете, че имам опит с Българския футболен съюз. За съжаление законът позволява такива казуси. БФВТ има късмет, защото този казус се реши само за година, а можеше да продължи две или три. Подготовката на Карлос беше напълно обезпечена. Получихме финансирането малко по-късно, но Карлос ще се справи с помощта на спонсорите", добави той.

Асен Златев коментира и промените, които ще бъдат направени с новия устав, приет от Управителния съвет.

"Нашата цел на клубовете бе да направим президентското място доста по-малко привлекателно. Изготвили сме правилник за ръководство на федерацията. В него е описано какви процедури могат да бъдат правени, за да няма самоволно харчене на пари. От 2011 година нашите проблеми са не само юридически, но най-вече финансови. Това е и в основата на нашите беди. Искаме да намалим този мотив и да направим невъзможно изтичането на средства извън тези, които са предназначени за подготовката на спортистите. В момента подготвяме документацията и когато бъдем вписани, веднага да можем да подадем документи за финансиране към министерството. Надявам се това да ни позволи да имаме подготовка за Световната купа в Катар. Дори и два месеца да е тази подготовка, това ще ни даде по-добра основа за догодина", каза Златев. "Начинът, по който се подготвят състезателите, не е нормален. Подготовката трябва да провеждана по съвсем различен начин в една европейска държава. Методиката при нас е известна. Мисля, че имаме най-добрата методика в света. С необходимото възстановяване всичко ще бъде съвсем различно. В нашата програма сме предвидили стимули за по-големите клубове", добави той. Марин Милашки уточни, че влизането във власт на новото ръководство ще позволи на националните състезали да получат забавените си възнаграждения за тази година. "Щангистите не са получавали заплати 10 месеца. За тази година са взели пари само за март и за април. Но те ще си получат възнагражденията накуп, когато федерацията подпише договор с ММС", каза Милашки. Той посочи и съставът, който България ще изпрати на световното първенство. При жените единствената представителка ще бъде Бояна Костадинова в категория до 49 килограма. При мъжете ще участват Ангел Русев и Дениз Данев на 60 килограма, Иван Димов на 65 килограма, Карлос Насар до 95 килограма и Христо Христов до 110 килограма.

Златев бе попитан и как се отразяват събитията в българските щанги на децата и тяхното желание да тренират и да се развиват.

"Има отлив при децата. Този скандал се отрази. Родителите не искат да дават децата си в спорт, в който не е ясно какво се случва във федерацията. Но ако си изпълняваме програмата, ще върнем тези дечица в залата и ще попълним празнотите, които се получиха. Благодаря на нашите състезатели, деятели и треньори, които толкова изстрадаха през последните 15 години. Надявам се този въпрос да бъде решен веднъж завинаги. Благодаря на всички, които останаха в нашия спорт - по чудо! Надявам се да почнем да работим по нов начин." Уверение в тази посока даде и Мариета Христова: "Това, което досега се случваше с финансовото състояние на федерацията, трябва да бъде забравено. Няма да позволим един ред да се разходва неправомерно."

Според Асен Златев големият проблем винаги е бил как се харчат парите, а не колко са.

"Парите до момента винаги са били достатъчно, но не са били изразходвани правилно. През 2014 година, когато бях отново кандидат за президент, имаше оставащи 200-300 хиляди лева оставащи според плана ми. Тогава обаче загубих изборите с 28:29." "В последната една година федерацията бе на автопилот. Всички министри през последната година помагаха на федерацията, но чрез Управителния съвет, а не чрез президента. А той е крайъгълен камък. Това ще се промени сега, защото задълженията, които спешно трябва да се покрият, са 500 000 евро", обобщи Николай Жейнов.

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