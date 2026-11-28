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Новозеландската звезда в ските Алис Робинсън спечели гигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в американския зимен център Килингтън.
Робинсън даде второ време в първия манш, а след това със изключително премерено каране на ръба на риска успя да надгради представянето си и да спечели гигантския слалом.
По този начин тя разочарова домакините и остави американската звезда Микаела Шифрин на 11 стотни зад себе си, докато трета завърши друга американка - Паула Молцан.
За Алис Робинсън това е първи подиум през сезона, но и осма победа в състезание от Световната купа.
Спортът е повече от резултат
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След четири състезания от началото на сезона лидер в генералното класиране е представляващата Албания Лаура Колтури с 286 точки, а след нея е Ема Айхер от Германия с 204.
Лошото време в зимния център Копър Маунтин отложи супергигантския слалом при мъжете.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.