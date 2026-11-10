Обявиха по-високи квалификационни нормативи в леката атлетика за Олимпиадата
Следващите олимпийски игри са в Лос Анджелис
Световната атлетика обяви значително завишени квалификационни нормативи за Олимпиадата в Лос Анджелис след две години, като се очаква този ход на централата да подсили ролята на световните ранглисти в спорта.
Международната федерация съобщи, че близо 40% от участниците ще се класират посредством покриване на нормативите, а останалите 60% - с класирането си в световните ранглисти. За Игрите в Париж двата фактора бяха равнопоставени - 50:50.
Квалификационната система важи за 23 дисциплини при мъжете, 23 при жените, както и две смесени щафети - 4х100 метра, която ще дебютира на Олимпиадата и 4х400 метра.
Променени са нормативите за маратона при мъжете - от 2:08:10 часа на 2:05:00, а при жените времето се сменя от 2:26:50 часа на 2:22:20 часа.
По-високи са и изискванията в спринтовите дисциплини.
На 100 метра при мъжете се намалява от 10.00 секунди на 9.93 секунди, а при жените от 11.07 секунди на 10.96 секунди.
Покриването на норматив не означава автоматично място на Игрите и ако има повече покрили норматива от наличните квоти, то местата ще бъдат разпределени между най-добрите постижения в квалификационния период.
За маратонците квалификационният период ще обхване времето от 1 ноември 2026 година до 30 април 2028-а. За дисциплините бягане на 10 000 метра, многобой, спортно ходене и щафети периодът започва на 19 декември 2026 година, докато за всички останали дисциплини той ще продължи от 19 юни 2027-а до 18 юни 2028-а.