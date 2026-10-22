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Официалният старт на Тринадесетия международен турнир по олимпийско таекуондо "Рамус София къп" 2026 ще бъде даден в 12 часа на 24 октомври (събота) в Спортна зала "Левски София” (ул. "Донка Ушлинова" 2). Състезанието се организира от Таекуондо клуб "Рамус" съвместно с Българската федерация по таекундо.

За медалите ще се борят над 650 състезатели от 10 държави. Сред регистриралите се отбори от чужбина са бойци от Италия, Гърция, Турция, които са с традиции в таекуондото и са силни противници. А това повишава още повече нивото на състезанието и дава допълнителна тежест на призовите места, информираха от Таекуондо клуб "Рамус".

Тази година мотото на турнира е "Таекуондо срещу зависимости". В тази връзка и заради общата цел - превенция на зависимостите, патрон на турнира е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, чието ведомство има водещата роля във важната за цялото общество мисия.

"По стечение на обстоятелствата турнирът се провежда в деня за размисъл. Това е още една причина младите хора, изправени пред изкушенията в живота, да се замислят не само как да гласуват, но и по какъв път биха искали да вървят - на себеуважение, дисциплина и към успехи, точно към които води таекуондото, или биха се поддали на негативни въздействия", отбеляза Димитър Михайлов, главен организатор на турнира, основател, председател и главен треньор на Таекуондо клуб "Рамус" и вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия).

Още създаването си през 2013 година до днес турнирът "Рамус София къп" има за цел да популяризира таекуондото сред децата и юношите и да ги мотивира да изберат този спорт.

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Входът в събота за всички деца до 12 години е свободен, а по-големите фенове на бойните изкуства ще могат да закупят билети на касите в залата или онлайн на kupibileti.bg.

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