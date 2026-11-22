2866 Снимка: Getty images

Американският тим Хаас обяви официално, че Рафаел Камара ще остане зад волана до края на настоящия сезон във Формула 1 и ще си партнира с Оливър Беарман в последните два старта в Катар и Абу Даби. С това решение бразилският пилот на практика се оттегля от спора за титлата във Формула 2, където в момента води със 7 точки пред българския талант Никола Цолов преди финалните два кръга на пистите "Лусайл" и "Яс Марина".

Камара направи своя дебют във Формула 1 в домашната си Гран При на Сао Пауло, заемайки мястото на освободения по средата на уикенда в Мексико Сити Естебан Окон. Впоследствие бразилецът кара и в Гран При на Лас Вегас, като се появиха спекулации, че за финалните две надпревари може да се върне във Формула 2, а втората кола на Хаас да бъде поверена на Рио Хиракава, който участва в състезанието в Мексико.

В крайна сметка от отбора са предпочели по-логичния ход - Камара, който от следващия сезон ще бъде титулярен състезател на Хаас, да завърши кампанията в елита, за да натрупа допълнителен състезателен опит преди дебютния си пълен сезон.

Тази развръзка поставя Никола Цолов в отлична позиция да атакува шампионската титла във Формула 2. Българският лъв разполага с аванс от 11 точки пред най-близкия си преследвач Алекс Дън, а на 37 пункта зад него се намира Габриеле Мини.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.