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Двукратната олимпийска шампионка от игрите в Милано и Кортина тази година Федерика Бриньоне обяви изненадващо, че слага край на състезателната си кариера. Суперзвездата в ските не бе намеквала за подобен развой, а затова и новината изведнъж се оказа водеща в световния спорт.

Това стана само ден, след като кара ски и изглеждаше на път да се завърне с пълна сила след операцията по премахването на пластините и винтовете през август.

"Кракът ме боли много, взех решение да не участвам повече в състезания - каза италианката във видеобръщение към феновете си. - Иска ми се да направя само едно последно състезание, но допълнително ще ви кажа кога ще бъде то.

След тези два дни на ски си дадох сметка, че кракът ми не е добре и най-вече ме боли много. Затова реших да приключа моята спортна кариера и да не участвам повече в състезания, въпреки че решението е много трудно.

Би ми харесало много да чуя още веднъж звънеца на състезанието, за да уважава всички тези хора, които обичам и обожавам и да го поздравя за последно. Ще ви кажа къде и кога. До скоро!"

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Отказването идва като сериозна изненада, въпреки че Федерика е на 36 години. Тя не бе дала индикации, че има намерение да напуска спорта точно преди този сезон.

Тя се завърна след операция на коляното и тренираше отново в последните дни, като бе да е готова напълно за световното първенство в САЩ през февруари догодина. Вместо това обаче идва новината за нейното отказване.

Бриньоне има общо пет олимпийски медала, от които два - златни. Спечели и пет отличия от световни първенства, като също две са златни. Има общо 37 победи в стартове за световната купа, както и Големия кристален глобус в същото състезание през 2020 г.

Напуска спорта със статут на легенда.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.