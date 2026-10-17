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Бившият победител в колоездачната Обиколка на Италия и олимпийски шампион Ричард Карапас се присъедини към "NSN Cycling", след като напусна "EF Education-EasyPost" година преди изтичането на настоящия си договор.

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Карапас спечели Обиколката на Италия през 2019 г. и две години по-късно стана олимпийски шампион в шосейното колоездене в Токио.

Той е подписал за три години с "NSN", който доскоро бе известен като "Israel-Premier Tech".

"Наистина съм доволен от този ход и ако трябва да съм честен, това ми напомня много за първия ми професионален договор. Тогава също бях изключително въодушевен, че ще карам в световния тур. Отборът има големи амбиции за растеж и споделяме идентични цели", каза той, цитиран от Агенция "Ройтерс".

Карапас, специалист в изкачванията, спечели два етапа на тазгодишния "Тур дьо Франс" и финишира на осмо място.

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