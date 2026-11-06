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Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж във вдигането на тежести Божидар Андреев получи четиригодишно наказание за употреба на допинг, съобщи Международната агенция за тестване (ITA).

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29-годишният българин бе уличен в употреба на анаболния стероид местеролон през миналата година. Неговото наказание ще продължи до ноември 2029 година, посочиха още от ITA.

"Местеролонът е известен със своите мощни андрогенни свойства, като повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики", се казва в изявлението на ITA по случая.

Божидар Андреев взе бронз в категория до 73 килограма на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и се класира пети в същата категория на Игрите в Токио три години по-рано. Неговият олимпийски медал обаче няма да бъде отнет.

Андреев е шампион от Младежките олимпийски игри, двукратен европейски шампион и бронзов медалист от световното първенство в Патая през 2019 година. Той има право да обжалва наказанието пред Международния арбитражен съд в Лозана.

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