1374 Снимка: AP/БТА

Бившият победител в Обиколката на Испания по колоездене Примож Роглич се присъедини към отбора на NSN с едногодишен договор за сезон 2027, обявиха от тима.

Словенецът е спечелил общо четири титли от Вуелта а Еспаня, последната от които е през 2024 година. Договорът му с Red Bull-Bora-Hansgrohe приключи след края на Джиро ди Ломбардия миналия месец, последното му състезание за германския отбор.

"Винаги харесвам предизвикателствата. Затова съм тук, за да ги поемем заедно и да видим какво ни носи бъдещето. Все още вярвам, че имам известна работа за вършене - както в състезанията, така и със себе си. Имам мотивацията и отношението не само да се състезавам, но и да постигам различни неща", заяви 37-годишният бивш олимпийски шампион.

Роглич, златен медалист в индивидуалното бягане по часовник на шосе от Олимпийските игри в Токио, спечели и Джиро д'Италия през 2023 година. Той беше и подгласник на Тур дьо Франс през 2020 година.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

NSN също подписа договор с бившия победител в Джиро д'Италия и олимпийски шампион Ричард Карапас през миналия месец.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.