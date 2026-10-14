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Българският олимпийски комитет ще получи в най-скоро време документите за 160-те хиляди лева, за които новото ръководство на организацията сигнализира през октомври, заяви бившият председател Стефка Костадинова.

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Тя обясни, че тези пари са в отделно дружество на организацията.

"През 2025 г. ни беше спряно финансирането от МОК и Олимпийският комитет работеше благодарение на дарения и спонсорства, иначе трябваше да го затворим. Бяхме в пълна полза на новото ръководство. Те бяха в Милано-Кортина, те бяха в Скопие на Европейските игри", каза Костадинова след края на Общото събрание (ОС) на 14 октомври.

"Олимпийският комитет по принцип винаги в началото на годината влиза в някакъв дефицит и почти винаги теглим овърдрафт. Тъй като ни беше спряно финансирането, нямаше как да го направим, защото нямаше с какво да го гарантираме. Тези 160 хиляди лева не липсват. Те са в BG Pool, който е отделно дружество към БОК, където има само дарителски и спонсорски пари. В момента се прави вътрешен одит при друг счетоводител и в най-скоро време документите ще бъдат предадени на БОК", заяви Костадинова.

Днешното ОС бе първо на БОК от изборното през март 2025 г. , а след това застъпването на новото ръководство бе забавено с продължителни съдебни дела.

Попитана дали всичко остава в миналото, Костадинова отговори:

"Да, да, абсолютно. Аз вече не съм председател на БОК. Аз съм индивидуален член, олимпийска шампионка и ще помагам винаги с каквото мога на спорта, на олимпизма. Аз съм и в Комисия "Култура и олимпийски ценности" на МОК, така че винаги ще бъда в полза".

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