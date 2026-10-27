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Почина Валентин Трънски - дългогодишен председател на Българската федерация по таекуондо и личност с важен принос за развитието на този спорт у нас.

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Роден през 1951 година, той ръководи федерацията от 1995 до 2010 година. По негова идея през 1992 година в Ботевград е създаден клуб "Сунг-Ри", който през годините се утвърждава като школа за поколения състезатели.

Валентин Трънски е баща на Пламен Трънски - треньор, работил с националния отбор на България и подготвил редица именити състезатели. Сред тях са Владимир Далаклиев - бронзов медалист от световното първенство през 2017 година, европейската шампионка Калина Бояджиева и Денис Димитров, световен вицешампион при кадетите.

През 2017 година Валентин Трънски беше отличен от Българската федерация по таекуондо за цялостния си принос към развитието на спорта.

С неговото име остава свързана важна част от историята на българското таекуондо, а създаденото от него продължава да живее чрез следващите поколения състезатели и треньори.

Поклонението ще се състои на 28 октомври 2026 година от 12:00 часа в Ритуалната зала на гробищния парк в Ботевград.

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