Погачар: След падането във Вуелтата докторът на отбора ми помагаше да се къпя
Словенецът разказа колко много се е уплашил и благодари, че е останал жив
Четирикратният шампион на Обиколката на Франция Тадей Погачар призна, че се е уплашил много при падането си на 29 август по време на Обиколката на Испания. И не толкова за това, което е станало, а за това, което е можело да се случи.
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"Когато видях, че имам три счупени прешлена, просто бях щастлив, че съм още жив и, че съм на крака", каза словенецът в интервю за The Athletic.
"Първите две седмици не бях добре психически. Наистина бях в депресия, не бях жизнерадостният човек, който съм по принцип. Не съм сигурен, че Урска (б. а. - партньорката му Урска Зигарт) се радваше, че съм вкъщи, защото наистина бях в депресия. Не правех нищо", разказва Погачар.
"Трябваше да се къпя с помощта на лекаря на отбора. Не успявах да стоя прав, без да получа световъртеж. Бях наистина зле", добавя той.
Операцията му е траяла час и 40 минути и не е подобрила веднага ситуацията. "Лекарят се опитваше да се шегува, но аз не бях в настроение. След операцията също бях депресиран. Когато започнах да излизам и да ходя на физиотерапия, нещата се подобриха, дори и ментално. За мен стана ежедневна битка. Някои дни исках да правя всичко, други нямах желания да правя нищо", каза още колоездачът.
Днес Тадей Погачар вече тренира, като редува колоездене, плуване и бягане. "Ако отново падна, може да имам сериозни проблеми. Всички казват, че съм имал късмет. Колкото повече говоря със специалисти, толкова повече разбирам колко е сериозно това падане. Сега нямам оплаквания, но трябва да бъда внимателен да не падам отново от колелото и да не вдигам тежести с лявата ръка и да не натоварвам врата. Но вече може да правя всичко нормално", завършва Погачар.