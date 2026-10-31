Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Четирикратният шампион на Обиколката на Франция Тадей Погачар призна, че се е уплашил много при падането си на 29 август по време на Обиколката на Испания. И не толкова за това, което е станало, а за това, което е можело да се случи.

Още по темата

"Когато видях, че имам три счупени прешлена, просто бях щастлив, че съм още жив и, че съм на крака", каза словенецът в интервю за The Athletic.

"Първите две седмици не бях добре психически. Наистина бях в депресия, не бях жизнерадостният човек, който съм по принцип. Не съм сигурен, че Урска (б. а. - партньорката му Урска Зигарт) се радваше, че съм вкъщи, защото наистина бях в депресия. Не правех нищо", разказва Погачар.

"Трябваше да се къпя с помощта на лекаря на отбора. Не успявах да стоя прав, без да получа световъртеж. Бях наистина зле", добавя той.

Операцията му е траяла час и 40 минути и не е подобрила веднага ситуацията. "Лекарят се опитваше да се шегува, но аз не бях в настроение. След операцията също бях депресиран. Когато започнах да излизам и да ходя на физиотерапия, нещата се подобриха, дори и ментално. За мен стана ежедневна битка. Някои дни исках да правя всичко, други нямах желания да правя нищо", каза още колоездачът.

Днес Тадей Погачар вече тренира, като редува колоездене, плуване и бягане. "Ако отново падна, може да имам сериозни проблеми. Всички казват, че съм имал късмет. Колкото повече говоря със специалисти, толкова повече разбирам колко е сериозно това падане. Сега нямам оплаквания, но трябва да бъда внимателен да не падам отново от колелото и да не вдигам тежести с лявата ръка и да не натоварвам врата. Но вече може да правя всичко нормално", завършва Погачар.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тор по улиците: Десетки хиляди на бунт срещу цените и Мелони в цяла Италия (снимки) Днес
Тор по улиците: Десетки хиляди на бунт срещу цените и Мелони в цяла Италия (снимки)
27391
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8 Лайф
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8
34219
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги Бизнес
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги
7072
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас IT
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас
5358
Мими Иванова на 80: Ренесансът на една голяма певица, която продължава да вдъхновява Impressio
Мими Иванова на 80: Ренесансът на една голяма певица, която продължава да вдъхновява
1423
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш URBN
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш
839
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ Trip
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ
4539
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната? Вкусотии
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната?
1135