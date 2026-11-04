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Президентът Илияна Йотова поздрави Карлос Насар за четвъртата световна титла във вдигането на тежести с три световни рекорда в категория до 95 килограма. Йотова определи Карлос Насар като "титаничен".

"Благодарим ти, мило момче, за силата да побеждаваш в името на България и за волята, с която издигаш българския флаг на най-високото стъпало! За миговете, в които караш цяла България да се гордее и да бъде единна, а целият свят да се прекланя пред силата на българския дух", написа във Фейсбук държавният глава.

Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят
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Карлос Насар спечели четвърта световна титла във вдигането на тежести в Нинбо, Китай. Българинът спечели златото в категория до 95 килограма със световни рекорди в двубоя от 415 килограма, в изхвърлянето от 185 килограма и в изтласкването от 230 килограма. 

Премиерът Румен Радев също не пропусна да отличи успеха на Карлос.

"Поздравявам Карлос Насар за спечелената световна титла по вдигане на тежести на първенството в Китай и подобрените три световни рекорда! 

Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!", написа премиерът.

ЦСКА също поздрави Карлос Насар . От столичния клуб отправиха специално послание към 22-годишния български шампион, който е известен със своята привързаност към "червените".

Гордеем се с теб, шампионе! Благодарим ти за емоциите, за вдъхновението и за това, че продължаваш да прославяш България по целия свят!", написаха от ЦСКА.

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