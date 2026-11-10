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Три прибалтийски страни отказват участие в хандбалния турнир за жени на Купата на нациите в България. Надпреварата, организирана от Международната федерация, ще се проведе от 25 до 29 ноември в Кранево. Латвия, Литва и Естония не смятат да пътуват за състезанието, въпраки че са предвидени в програмата за него.

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Причината за бойкота е първото участие на Русия в този спорт - тимът бе допуснат да играе след над 4 г. изгнание заради забраната, наложена след началото на войната в Украйна.

Федерациите, които са против реабилитацията на руския тим в хандбала, са на Норвегия, Дания, Швеция, Финландия, Латвия, Литва и Естония. Именно последните три се отказаха от правото си да участват в турнира у нас.

Те не искат да пътуват до България заради включването в Купата на нациите на Русия и Беларус.

По този начин в Кранево ще участват само 6 национални отбора, като са рапределени в две групи. В първата са отборите на Русия, Белгия и Косово, а във втората - България, Армения и Беларус.

Русия има големи традиции в женския хандбал с три спечелени олимпийски титли. Заради дългото отсъствие и нисък рейтинг тимът започва от по-ниските нива на хандбалната система.

Купата на нациите се провежда на регионални етапи, а Европейската част е именно в България.

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