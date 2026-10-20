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България ще бъде с всичко най-добро в класическия стил по време на Световното първенство по борба в Казахстан.

Това стана факт в последния момент, след като новата власт в борбата картотекира звездите на ЦСКА.

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Сред тях е олимпийският шампион Семен Новиков, както и двукратният световен вицешампион Кирил Милов.

Именно двамата бяха в основата на скандалите около управлението на Станка Златева, след като не бяха включвани в състава за големите първенства заради отказа си да водят централизирана подготовка.

Преди дни промяната в борбата официално стана факт и на президентския пост застана Тодор Ангелов, като по информация на "Arenasport.bg", борците на ЦСКА вече фигурират в списъците за Световното.

Освен Новиков и Милов, на Световното отиват Едмонд Назарян, Светослав Николов, Абу-Муслим Амаев и Стефан Григоров, заедно с вече картотекираните ни представители в класическия стил Стоян Кубатов и Димитър Георгиев.

Световното първенство в Астана започва на 24 октомври.

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