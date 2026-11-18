Премиерът обеща условия за подготовка, които да отговарят на таланта на атлетите ни

2721 Снимка: БТА

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар беше приет в Министерския съвет, където бе приветстван от премиера Румен Радев, а министърът на младежта и спорта Енчо Керязов обяви, че той ще получи "безпрецедентна паричната премия, връчвана някога на спортист от индивидуален спорт в България".

Насар спечели четвъртата си световна титла в щангите и постави нови рекорди, а всичките постижения на родния феномен идват само на 22-годишна възраст.

Заради поредния си успех той получи 110 хиляди евро от министерството на младежта и спорта, като 78 хиляди от тях са по Наредба №5 за неговите световни титли, а останалата част от сумата е заради изключителните му постижения.

Министър Енчо Керязов сподели по темата:

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"Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, скъпи Карлос, преди всичко искам да благодаря на Вас, господин премиер, и на Вас, колеги, за оказаното уважение, което правим днес към един изключителен български спортист. Имам удоволствието да ви съобщя, че Министерството на младежта и спорта ще награди с парична премия Карлос Насар от 110 хиляди евро - 78 хиляди и 600 евро по Наредба № 5 за неговите световни титли и 33 200 евро за неговите изключителни постижения. Тук е важно да подчертая, че паричната премия е безпрецедентна, връчвана някога на спортист от индивидуален спорт в България".

Снимка: БТА

Премиерът Румен Радев сподели, че България е длъжник на своите спортисти и обеща условия за подготовка, които да отговарят на таланта на родните атлети.

"При неадекватните условия продължават да изумяват света със своите победи. Затова днес на заседание на Министерския съвет ще вземем решение за отпускане на 2 милиона евро за ремонт на комплекс "Спортен палас" - София, така че националният ни отбор по вдигане на тежести, националният отбор по художествена гимнастика и ред други спортове най-сетне да имат условия, които да отговарят на техния талант и устрем към победата. Скъпи Карлос, благодарим още веднъж за гордостта, която ни носиш, за надеждата, която ни даваш и най-вече за това, че ни даваш още един повод да гледаме със самочувствие и увереност към света. Бъди здрав! Желаем ти още по-големи успехи. На добър час!".

Самият Карлос Насар благодари за оказаната му чест и заяви:

Здравейте на всички! Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, Искам първо да благодаря на господин премиера, че ме покани тук пред вас. Благодаря и на господин министъра на спорта Енчо Керязов за наградата, която получавам. И искам да благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че заедно с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести. И ще завърша речта си с: Да живее България!"

Снимка: БТА

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