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Международният олимпийски комитет (МОК) определи седем страни, които ще претендират за провеждането на летните Олимпийските игри през 2036 година, съобщиха от пресслужбата на организацията. Това са Германия, Унгария, Индия, Катар, Република Корея, Република Южна Африка и Турция.

"Високият интерес към провеждането на Олимпиадата през 2036 година свидетелства, че страните по целия свят осъзнават непреходните социални и икономически ценности на Игрите за местните общества", каза председателят на МОК за избора на страните Колинда Грабар-Китарович. "Ние ще продължим тясно сътрудничество с всички седем заинтересувани страни, които са заинтересувани от реализацията на проекта", допълни тя.

До момента единствено Германия (1936 и 1972) и Република Корея (1988 и 2018) са били домакини на Олимпийски игри.

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