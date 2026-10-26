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Олимпийският шампион Семен Новиков донесе първи финал на България на Световното първенство по борба в Астана.

Натурализираният украинец се класира на финала в категория до 87 килограма класически стил, като утре ще има възможност да спечели първата си светона титла.

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До момента Новиков има само един медал от Световно и това е бронзът, който той донесе на България през 2023-а.

За съжаление на финал не успя да се класира Едмонд Назарян, който ще се бори за бронза в категория до 63 килограма.

Днес Новиков стартира с победа с туш над Латана Сопа от Американска Самоа, преди да спечели много трудния дуел срещу опитния азер Ислам Абасов.

Двубой между двама от фаворитите в категорията, който Новиков спечели с 6:5, преди да победи грузинеца Лаша ГОбадзе, което му осигури полуфинал.

В битката за финала Семен Новиков победи с 2:0 Мукхамадкодир Расулов от Узбекистан и така намери място на финала, където негов опонент ще е иранецът Алиреза Мохмади, когото Новиков победи на олимпийския финал в Париж преди две години.

Снимка: Getty Images

За съжаление Едмон Назарян не успя да се класира на втория си световен финал след този през 2022-а, след като отстъпи с 4:12 на арменеца Карен Асланян в полуфинала.

Той започна със 7:0 над индиеца Сахил Сахил, след това надви двуратния европейски шампион Керем Камал от Турция с 11:6, преди да спечели и четвъртфиналната си битка.

Там той срещна иранецът Мохамед Кешткар и се измъкна от партер в първата част, а във втората съперникът бе свален на тепиха. Българският борец успя да запише две много креативни движения за точки и спечели с 8:1.

В полуфинала обаче технически туш означаваше отпадане и схватка за бронзовите медали утре.

Днес България имаше представител и в категория до 67 килограма, където Абу Муслим Амаев започна с победа от 10:5 над севернокорееца Сон Ман Гуанг, но за съжаление след това отстъпи от представителя на домакините Багдат Сабаз с 5:7.

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