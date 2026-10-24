В четиринадесетиия си сезон в Световната купа Пола Молцан най-сетне ликува като №1

1101 Снимка: АР/БТА

Сезонът в алпийските ски започна, а първото състезание в календара - гигантския слалом при жените в Зьолден със сигурност не разочарова. Първата победа за новата спортна година е американска, но не бе донесена от Микаела Шифрин, а от Пола Молцан.

32-годишната слаломистка дочака дебютния си триумф в старт за Световната купа след 13 дълги сезона, в които бе записала 10 подиума, но нито веднъж не бе достигала до най-високото място на почетната стълбичка. До днес, когато изпревари Лара Колтури (Албания) и Ема Айхер (Германия), допълнили призовата тройка.

Молцан даде пето време в първия манш, спечелен от суперфаворитката Шифрин, както и пето време във втория, но тежките условия във втората част на състезанието не позволиха на друга състезателка да запише по-добро сумарно време от американката.

Победителката спечели с 2:14.82 минути общо, като бе с една стотна по-бърза от Колтури и с 66 стотни пред Айхер.

С напредването на състезанието атмосферните условия ставаха все по-тежки, а Шифрин, която е рекордьорка по победи в Световната купа, даде едва 27-о време във втория манш, което е яостави на седма позиция в крайното класиране.

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Общо пет американки влязоха в първите 20, като освен споменатите вече Молцан и Шифрин, това са Ей Джей Хърт (13-а позиция), Елизабет Бокок (14-а) и Нина О'Брайън (16-а).

Утре предстои гигантския слалом и при мъжете, ако разбира се времето го позволи, тъй като голяма част от втория манш при дамите днес мина при силна виелица.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.