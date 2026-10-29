Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Натурализираният дагестанец Шамил Мамедов загуби полуфинална си схватка от Световното първенство по борба в Астана и ще се бори за бронза.

Мамедов бе шестият представител на България, който успя да достигне полуфинал в категорията си, но за съжаление той не успя да направи последната крачка до финала.

България с шести полуфиналист на Световното по борба
Виж още България с шести полуфиналист на Световното по борба

В категория до 65 килограма свободен стил, Мамедов загуби драматично с 1:2 точки от арменеца Вазген Теванян.

Така Мамедов ще чака равитието на утрешните репешажи преди да се изправи в директна схватка за бронзов медал.

Мамедов бе перфектен на тепиха до този момент, печелейки и трите си схватки по категоричен начин.

Технически туш и 11:0 срещу германеца Нико Мегерле на старта, последвано от 7:3 над аржентинеца Агустин Дестрибац.

На четвъртфиналите Мамедов имаше много тежко предизвикателство в лицето на Тайирбек Жумашбек Уулу от Киргизстан, но успя да спечели с 6:0.

Другият ни представител днес бе Ахмед Магамаев в категория до 97 килограма, но за съжаление той отпадна още в първата си схватка.

Магамаев пропусна първия кръг заради отказване на опонент, а след това загуби с 3:8 от сребърния олимпийски медалист Гиви Мачарашвили, който обаче не успя да достигне до финала и така няма да има втори шанс за Магамаев в репешажите.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Вижте момента на атаката с морски дрон срещу контейнеровоза CONTSHIP JET (видео) Днес
Вижте момента на атаката с морски дрон срещу контейнеровоза CONTSHIP JET (видео)
45921
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж? Лайф
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж?
3768
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ Бизнес
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ
5667
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
1969
Навършват се 100 години от рождението на композитора на "Чико от Порто Рико" Impressio
Навършват се 100 години от рождението на композитора на "Чико от Порто Рико"
14893
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
7881
Манастирът в Китай, който сякаш виси във въздуха Trip
Манастирът в Китай, който сякаш виси във въздуха
1456
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
4328
4 зодии ще забогатеят през ноември Zodiac
4 зодии ще забогатеят през ноември
1287
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
5955