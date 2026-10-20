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Есенната кампания на Palms Bet е в разгара си и всяка седмица радва участниците с невероятни комплименти. "Новата игра на Шампиона" продължава с технологични изненади и преживявания, сред които се открояват и посещенията в ресторант 888 Taste Show Asian Cuisine.

Гурме преживяване за двама

Азиатски вкусове, кулинарно шоу и вечеря за двама показват гурме страната на инициативата. Ресторантът в Grand Hotel Millennium Sofia предлага разнообразно азиатско меню с акценти като суши, грил и тепаняки, а част от специалитетите се приготвят пред очите на гостите.

С "Новата игра на Шампиона" много късметлии могат да се сдобият с ваучери за ресторанта и да се насладят на вкусни изкушения в компанията на избран от тях човек. Така сред изненадите в кампанията намира място и един по-различен комплимент - време за споделена вечеря с невероятна азиатска кухня.

Технологични изненади и пътувания

Всяка седмица "Новата игра на Шампиона" носи нов късмет. Сред технологичните изненади в кампанията са iPhone 17 Pro, Apple Watch SE и AirPods Pro. Почивките в Анталия и уикендите за двама във вили "Vaya Heights" допълват селекцията с възможности за пътуване и време извън града.

Звездната петорка на Шампиона

Кампанията среща петима души, които сме свикнали да виждаме в различна ампоа - Мартин Чой, Нора Недкова, Златка Димитрова, Теодор Венков - Чикагото и Фики Стораро. Тук те са част от една история, в която има място за скоростта, стила, чувството за хумор и музикалната сцена.

Някои изненади идват в кутия, други започват с резервация за двама. Шампионът събира всички в кампания, която всяка седмица радва своите участници.

Съдържание на: Palms Bet
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