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Семен Новиков и Кирил Милов получиха шампионско посрещане след Световното първенство по борба в Астана.

Двамата донесоха медали на родината ни в класическата борба, като Семен Новиков стъпи на световния връх, а с това България има първия си световен шампион в мъжката борба от 13 години.

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Семен Новиков и Кирил Милов бяха в центъра на скандала в родната борба, след като предишното ръководство ги извади от националния отбор заради отказа им да водят централизирана подготовка.

Смяната на Управителния съвет на федерация дни преди Световното бе ключът двамата да бъдат картотекирани и да отпътуват към Астана, а днес де кацнаха в София с медали.

Световният шампион Семен Новиков, който донесе бронз на България преди три години от шампионат на планетата, а също така и олимпийско злато, сподели на летището:

"Много топло посрещане както винаги, заради такива посрещания искаш да печелиш само златни медали. Това означава, че след Олимпийските игри не съм се отпуснал. Тренирах, работих и вярвах, че ще стана световен шампион.

Ние с треньора мислихме, ако спечелим световната титла, че трябва да умножим всичко това - европейска, световна и олимпийска титла, дано здравето позволи. Всички противници ми бяха познати. Четири човека ги нямаше, двама от тях са млади, представител на Япония, шампион на Азиатските игри, и представител на Киргизстан - шампион на Азия и бронзов медалист от световно. Те са на 21 и 22 години. Оттук-нататък главната цел е да завоюваме олимпийска квота.

Не мога да благодаря само на един човек - на г-н Гриша Ганчев и на г-н Данаил Ганчев, на спортен клуб ЦСКА, на моите спаринг партньори. Трудно е да тренираш сам в залата. Благодаря и на моя личен треньор Сослан Фарниев, както и на неговите помощници. На новото ръководство на Българската федерация по борба, както и на Българския олимпийски комитет. Аз се надявам, че догодина ще има спокойствие. Ще започнем да се борим за олимпийските квоти, а след това и на световното първенство в Лас Вегас, ако не греша", сподели той.

Неговият колега Кирил Милов пропусна възможността да бъде на трети световен финал и трябваше да се задоволи с бронзовото отличие. Самият той не скри разочарованието си от този факт.

"Можех да спечеля златен медал, но на полуфинала допуснах грешка. Радвам се на бронзовия медал. На европейското и световното се представяме много добре. Ще имаме още успехи, ако продължаваме така. Тази загуба доста дълго време ще ме мотивира да давам двойно повече, за да не бъркам при следващите ми мачове с тези съперници. Не искам съдиите да са фактор, а да отида и да ги смажа. Смятам, че доста добре се представяме. Повечето допуснахме леки грешки. Подготвяме се и резултатите ще дойдат".

 

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