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Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев поздрави Карлос Насар за спечелените от него златни медали в изхвърлянето, изтласкването и двубоя в категория до 95 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо.

Той бе един от петимата български участници на първенството в Китай, но бе единственият, който записа класиране. Трима от другите български участници завършиха с нули в някое от двете движения, а Иван Димов изобщо не стартира.

"Искам да благодаря от името на цялата тежкоатлетическа общественост и от мое име на Карлос, че имаме такова представяне, което да запази лицето на нашия спорт - каза Златев. - Представянето на останалите състезатели е такова, каквото би следвало да се очаква, когато те 7-8 месеца, а може би и повече са били без заплати и е нямало какво да ядат и как да тренират нормално.

Надявам се в скоро време да получим финансирането от Министерството на младежта и спорта и в тази връзка искам да благодаря на министерството за подкрепата, която получаваме, на министър Керязов и на всички други, които помагат на нашия спорт. Много сме доволни и се надявам, че тази подкрепа ще продължи и в бъдеще. От нас пък зависи да подобрим нещата и да възстановим българското вдигане на тежести до нивото, на което му се полага. По-спокоен съм, когато знам, че ще получим финансиране, но се надявам и вписването в Търговския регистър да стане по-бързо. Вече започнахме работа, но все още нямаме легитимност и не можем да подписваме документите, които трябва да текат по срокове.

Надявам се на Световната купа в Катар да имаме по-голям набор от състезатели. Това зависи и от това дали ще получим финансиране дотогава. За Карлос е ясно, че ще участва. За другите - ще видим колко от тях ще отидат. Ние искаме да са максимално много хора, но има и такива с контузии. Ако получим финансирането, ще можем да направим и държавното първенство, което е важно за клубовете за следващата година, за да могат да си получат субсидиите."

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