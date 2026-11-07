Шефът на федерацията: Благодаря на Насар, че запази лицето на нашия спорт
Шампионът ни единствен записа резултат на световното
Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев поздрави Карлос Насар за спечелените от него златни медали в изхвърлянето, изтласкването и двубоя в категория до 95 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо.
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Той бе един от петимата български участници на първенството в Китай, но бе единственият, който записа класиране. Трима от другите български участници завършиха с нули в някое от двете движения, а Иван Димов изобщо не стартира.
"Искам да благодаря от името на цялата тежкоатлетическа общественост и от мое име на Карлос, че имаме такова представяне, което да запази лицето на нашия спорт - каза Златев. - Представянето на останалите състезатели е такова, каквото би следвало да се очаква, когато те 7-8 месеца, а може би и повече са били без заплати и е нямало какво да ядат и как да тренират нормално.
Надявам се в скоро време да получим финансирането от Министерството на младежта и спорта и в тази връзка искам да благодаря на министерството за подкрепата, която получаваме, на министър Керязов и на всички други, които помагат на нашия спорт. Много сме доволни и се надявам, че тази подкрепа ще продължи и в бъдеще. От нас пък зависи да подобрим нещата и да възстановим българското вдигане на тежести до нивото, на което му се полага. По-спокоен съм, когато знам, че ще получим финансиране, но се надявам и вписването в Търговския регистър да стане по-бързо. Вече започнахме работа, но все още нямаме легитимност и не можем да подписваме документите, които трябва да текат по срокове.
Надявам се на Световната купа в Катар да имаме по-голям набор от състезатели. Това зависи и от това дали ще получим финансиране дотогава. За Карлос е ясно, че ще участва. За другите - ще видим колко от тях ще отидат. Ние искаме да са максимално много хора, но има и такива с контузии. Ако получим финансирането, ще можем да направим и държавното първенство, което е важно за клубовете за следващата година, за да могат да си получат субсидиите."