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Симона Иванова се класира четвърта на 400 метра свободен стил в плуването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българката финишира за 4:28.43 минути във финалната серия. Тя остана само на 6 стотни от третото място, което беше заето от Селия Паке (Белгия).

Иванова се движеше втора-трета в хода на плуването, но не издържа на темпото в последните 25 метра. Тя ще плува още на 100 и в коронната си дисциплина 200 метра свободен стил.

Шампионка стана Елвира Еспиноса (Еквадор) с 4:22.87 минути, пред Лия Маркграаф (РЮА) с 4:26.13.

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В Дакар има проблем с басейна, където топлата вода създава проблеми. Плуването на 800 метра свободен стил беше отменено, както и няколко тренировки в първите дни.

Утре по програма предстои плуването на Симона Иванова на 100 метра свободен стил, а Димитър Докузов, който беше заявен за същата дистанция няма да стартира след съвместно решение с личния си треньор.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.