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Международната федерация по вдигане на тежести тотално реабилитира Русия на сцената, след като даде на Москва домакинството на Световното първенство през 2030-а.

Решението е изключителна сензация, защото някои спортове започнаха поетапно да реабилитират атлетите от Русия и Беларус, но до момента нито една федерация не бе пращала първенство на руска територия от старта на войната в Украйна до днес.

При това говорим за олимпийски спорт, което предизвика сериозни реакции и вълна от критики, а мнозина разчетоха случилото се като най-голямата крачка към реабилитирането на Русия във световния спорт до този момент, не само в щангите.

Първенството през 2030-а ще се проведе в Москва, Изпълнителният комитет на световната федерация е взел решението с пълно мнозинство.

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Освен това говорим за първо Световно по щанги на територията на Русия от 1983-а насам. След толкова дълго прекъсване, Москва приема подобен шампион точно в настоящата ситуация.

Иначе федерацията по вдигане на тежести бе една от първите, които разрешиха участието на руснаци и беларуси. Това се случи поетапно, като първо бяха реабилитирани юношите до 20 години, а преди няколко месеца "зелена светлина" получиха атлети от всички възрасти.

Тазгодишното Световно първенство започва утре в Китай, а до 2030-а първенствата ще са в Ереван (Армения), Каракас (Венецуела), Ахмедабад (Индия) и Москва (Русия).

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