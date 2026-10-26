Щангите напълно реабилитираха Русия, пратиха Световното първенство в Москва
Руската столица ще приеме шампионата през 2030-а
Международната федерация по вдигане на тежести тотално реабилитира Русия на сцената, след като даде на Москва домакинството на Световното първенство през 2030-а.
Решението е изключителна сензация, защото някои спортове започнаха поетапно да реабилитират атлетите от Русия и Беларус, но до момента нито една федерация не бе пращала първенство на руска територия от старта на войната в Украйна до днес.
При това говорим за олимпийски спорт, което предизвика сериозни реакции и вълна от критики, а мнозина разчетоха случилото се като най-голямата крачка към реабилитирането на Русия във световния спорт до този момент, не само в щангите.
Първенството през 2030-а ще се проведе в Москва, Изпълнителният комитет на световната федерация е взел решението с пълно мнозинство.
Освен това говорим за първо Световно по щанги на територията на Русия от 1983-а насам. След толкова дълго прекъсване, Москва приема подобен шампион точно в настоящата ситуация.
Иначе федерацията по вдигане на тежести бе една от първите, които разрешиха участието на руснаци и беларуси. Това се случи поетапно, като първо бяха реабилитирани юношите до 20 години, а преди няколко месеца "зелена светлина" получиха атлети от всички възрасти.
Тазгодишното Световно първенство започва утре в Китай, а до 2030-а първенствата ще са в Ереван (Армения), Каракас (Венецуела), Ахмедабад (Индия) и Москва (Русия).