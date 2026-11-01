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Шведът Андреас Алмгрен спечели Нюйорския маратон още в дебютното си участие в официално състезание на тази дистанция. Досега скандинавецът се състезаваше най-вече в полумаратона и на 10 000 метра, а от днес може да се нарече победител в мейджър маратон, след като даде време от 2:06:01 часа.

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Алмгрен, който в кариерата си има световна титла в полумаратона, европейска на 10 000 метра и бронз от Олимпиадата в Токио също на 10 000 метра, ликува след наистина впечатляващ финал. В рамките на последните два километра той отказа конкурентите си в лицето на Йеманеберхан Крипа (Италия) и Мамохело Мофоло (Лесото).

Миналогодишния първенец Бенсон Кипруто от Кения остана четвърти.

Но пък при дамите победата бе за кенийска лекоатлетка - Шейла Чепкируй печели в Ню Йорк за втори път в кариерата си, след като го стори и през 2024-а.

Второто място при жените бе за американката Джесика МакКлейн, която с финален спринт изпревари друга кенийка - Хелен Обири.

 

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