Баща му заемаш този пост преди да бъде убит

160 Снимка: БТА

Европейският шампион по таекуондо Калоян Бинев официално обяви, че ще се кандидатира за президент на БФТ. Изборът за наследник на покойния Слави Бинев е насрочен за 19 декември 2026г., когато ще се проведе Общо събрание.

"Аз мисля, че ще имам голяма подкрепа от клубовете, защото знам проблемите на таекуондото. Баща ми направи един олимпийски медал, аз искам да направя още няколко и българските спортисти да жънат още успехи. Ще изляза с моите виждания за спорта, ще представя екипа си, който още изграждам - изцяло съм обграден от професионалисти".

"Хората, които познавам, са готови да се бият за името на баща ми", каза вторият вече официален кандидат за шеф на българското таекуондо Калоян Бинев.

Преди седмица Димитър Михайлов обяви кандидатурата си за председател на Българската федерация по таекуондо. Той заяви, че разчита на подкрепата на голяма част от клубовете в страната и има амбицията да продължи развитието на българското таекуондо, като надгради постигнатото през последните години под ръководството на починалия Слави Бинев.

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