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Географията на професионалния зимен спорт официално бе разширена, след като Албания има своята първа победа на най-високо ниво.

Победа, която бе въпрос на време и бе донесена от младата звезда Лаура Колтури в Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

Колтури спечели слалома в австрийския зимен център Гюргл и така взе първа победа в Световната купа в своята кариера и написа спортната история на Албания.

Разбира се, Колтури е италианка - дъщеря на местната легенда и олимпийска шампионка Даниела Чекарели, но преди години след разногласия с италианската федерация, Колтури започна да представлява Албания.

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Нейният талант е безспорен и нямаше съмнение, че тя ще се превърне в една от звездите на световните ски, а след две втори места от началото на сезона, днес тя постигна историческата си първа победа и десети подиум.

Колтури бе втора след първия манш с 24 стотни изоставане от лидерката Анна Ларсон, но невероятна каране във втория манш й позволи да спечели състезанието с общо време от 1:45.47 минути.

С нея на подиума се качиха две шведки. Втора завърши Сара Хектор с 0.27 секунди изоставане, а трета се нареди лидерката след първия манш Анна Ларсон.

С днешния успех Лара Колтури дръпна в генералното класиране и след три състезания има 260 точки. Втора е Ема Айхер от Германия със 192, следвана от Сара Хектор със 150.

Любопитното е, че към момента лидери в Световната купа при мъжете и жените са скиори, представляващи Бразилия и Албания.

Разбира се, Лукас Пинейро Бротен е норвежец и кадър на скандинавската школа, а Колтури е италианка, но те представляват различни държави и към момента високо на върха греят бразилски и албански флаг - нещо, което едва ли сме очаквали в зимен спорт.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.