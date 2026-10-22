След 20 години чакане: Китай наруши американската хегeмония в спортната гимнастика
Щатите бяха спечелили последните седем световни титли, но сега останаха със сребро
Китай спечели за първи път световната отборна титла при жените в спортната гимнастика след 20-годишно чакане.
Националният отбор на азиатската страна триумфира на Мондиала в Ротердам, като по този начин сложи край на доминацията на САЩ в спорта - Щатите неизменно печелеха златото в последните седем издания на световните първенства, но впечатляващата серия най-сетне приключи.
Американките останаха със среброто, а пък Япония взе бронза, като това отличие идва след дълго, дълго чакане. Последният японски медал в отборната надпревара в спортната гимнастика на световно първенство бе от 1966 година.
Китайките спечелиха с общо резултат от 165.764 точки, след като в последното изпълнение на земя Цю Циюан завърши с оценка от 12.833 точки при необходими 12.600 за златото.
И трите страни, спечелили медали, си гарантираха участие на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028-а.
Отборът на Русия, който се състезаваше под неутрален флаг, даде трети резултат в квалификациите, но във финалите завърши на шесто място. Рускините бяха без три основни състезателки, които не получиха визи за влизане в Нидерландия.