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Тайлър Улрич, играч от Университета в Южен Назарин, Оклахома, е починал в болница близо 72 часа след сблъсък на терена, който го е оставил с тежка и необратима травма на главата.

Двубоят от второто ниво на колежанския американски футбол зад Океана срещу Учита Баптист се доигра, въпреки че защитникът бе в безсъзнание и близо 30 минути отне на линейката да влезе на стадиона и да го откара към болницата.

Следващите двубои на отбора му обаче са отложение, а Университетът обяви траур и анулира всички занимания.

Улрич си отиде на 21 години и играе трети сезон за този тим, като постът му е на сейфти - защитник, който покрива най-бързите нападатели на съперника.

Именно в такъв момент се сблъска със съперник, което го остави на земята в безсъзнание.

 

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