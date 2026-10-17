Тайлър Улрич, играч от Университета в Южен Назарин, Оклахома, е починал в болница близо 72 часа след сблъсък на терена, който го е оставил с тежка и необратима травма на главата.
Двубоят от второто ниво на колежанския американски футбол зад Океана срещу Учита Баптист се доигра, въпреки че защитникът бе в безсъзнание и близо 30 минути отне на линейката да влезе на стадиона и да го откара към болницата.
Следващите двубои на отбора му обаче са отложение, а Университетът обяви траур и анулира всички занимания.
Улрич си отиде на 21 години и играе трети сезон за този тим, като постът му е на сейфти - защитник, който покрива най-бързите нападатели на съперника.
Именно в такъв момент се сблъска със съперник, което го остави на земята в безсъзнание.