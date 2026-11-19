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Столичният общински съвет одобри отпускането на до 9,6 млн. евро за тригодишна международна програма за периода 2027–2029 г. "Sofia World Skate Capital", включваща олимпийски квалификационни състезания за Игрите Лос Анджелис 2028, състезания от Световната купа и съпътстващи международни спортни, младежки и бизнес инициативи в София.Срещу такова решение вече се изказаха няколко спортни ръководители у нас, поставящи под съмнение дали тази сериозна инвестиция е смислена в дългосрочен план.

"Това е инвестиция в градската икономика, а не просто подкрепа за състезание, федерация или посредници - каза кметът Васил Терзиев и уточни, че Световната скейт федерация не е никакъв посредник. - Скейтът е олимпийски спорт, който набира все по-голяма популярност. Състезанията ще влеят свежи пари в общинската икономика. Разчетът показва много ясно колко милиона се очакват от нощувки, от допълнителни разходи, които да се направят.

Съоръжението за скейт, което ще бъде изградено, ще бъде сертифицирано и ще се ползва от цяла Югоизточна Европа. Ако не се справим, ще може да ме критикувате. Аз пък съм много амбициран да ви покажа, че всичко ще стане както трябва в срок. От общата сума 9,6 млн. евро, два милиона на година ще бъдат за лицензи, останалите три и половина милиона ще са за логистика и организация."

Васил Терзиев заяви, че Столичната община инвестира стотици милиони в инфраструктура, транспорт, паркове, осветление. Според кмета е изключително важно да се мисли дългосрочно за икономическото развитие на София и тези три международни състезания са инструмент за това, а не просто подкрепа на един спорт.

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