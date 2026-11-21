Спорт по телевизията: Дербита във Варна и Андалусия, и голям тенис с полуфиналите в Торино
Събота предлага много богата програма
11:15 Ски алпийски дисциплини, Световна купа, слалом (жени) по Евроспорт
12:00 MotoGP: Втора тренировка и квалификация за Голямата награда на Португалия по MAX Sport 2 HD
12:15 Фигурно пързаляне, Гран при във Финландия по Евроспорт 2
14:00 Волфсбург - Холщайн Кил по Диема спорт 3
14:15 Ски алпийски дисциплини, Световна купа, слалом (жени), втори манш по Евроспорт
14:30 Манчестър Сити - Фулъм по Диема спорт 2
14:30 Милуол - Куинс Парк по Нова спорт
14:45 Славия - Арда по Диема спорт
15:00 Алавес - Ла Коруня по MAX Sport 4 HD
15:30 Тенис, полуфинали на Финалния турнир в Торино: Карлос Алкарас - Бен Шелтън по MAX Sport 1 HD
15:30 Ски скокове, Световна купа (жени) по Евроспорт
15:55 Колокрос по Евроспорт 2
16:00 Лацио - Лече по MAX Sport 3 HD
16:30 Борусия М - Борусия Д по Диема спорт 3
17:00 Челси - Лийдс по Диема спорт 2
17:00 Тотнъм - Ипсуич по Нова спорт
17:00 MotoGP: Спринт за Голямата награда на Португалия по MAX Sport 2 HD
17:15 Спартак Варна - Черно море по Диема спорт
17:15 Райо Валекано - Валенсия по MAX Sport 4 HD
17:15 Фигурно пързаляне, Гран при във Финландия по Евроспорт 2
17:30 Ски скокове, Световна купа (мъже) по Евроспорт
19:00 Парма - Рома по MAX Sport 3 HD
19:30 Нюкасъл - Арсенал по Диема спорт 2
19:30 Севиля - Бетис по MAX Sport 4 HD
19:30 Шалке - Щутгарт по Диема спорт 3
19:30 Каламата - АЕК по Нова спорт
19:45 Фигурно пързаляне, Гран при във Финландия по Евроспорт
20:00 Баскетбол от НБА: Филаделфия - Милуоки по Диема спорт
21:30 Тенис, полуфинали на Финалния турнир в Торино: Александър Зверев - Даниил Медведев по MAX Sport 1 HD
21:30 Санкт Паули - Бохум по Нова спорт
21:45 Наполи - Торино по MAX Sport 3 HD
21:45 Лил - Лион по Диема спорт 2
21:45 Монако - Оксер по Диема спорт 3
22:00 Реал Мадрид - Селта по MAX Sport 4 HD
23:00 Конен спорт, Световен тур по Евроспорт
00:30 Копа Судамерикана, финал: Атлетико Минейро - Бока Хуниорс по MAX Sport 2 HD