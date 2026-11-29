Спорт по телевизията днес: Никола Цолов в действие, футболни дербита и ски
Програмата за неделя
09:50 Северна комбинация: Световна купа в Рука, масов старт на 10 км, мъже по Евроспорт 1
10:45 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, мъже по Евроспорт 1
11:00 Ски скокове: Световна купа в Хинценбах, малка шанца, жени по Евроспорт 2
11:50 Мото 3, Гран при на Валенсия по МАХ Sport 2 HD
12:00 Северна комбинация: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже по Евроспорт 1
13:00 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, жени по Евроспорт 1
13:15 Мото 2, Гран при на Валенсия по МАХ Sport 2 HD
13:30 Арда - ЦСКА 1948 по Диема спорт
13:30 Удинезе - Фиорентина по МАХ Sport 3 HD
13:30 Волейбол, Марица - Славия по БНТ 3
13:40 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже, квалификация по Евроспорт 2
14:00 Евертън - Ливърпул по Диема спорт 2
14:00 Суонси - Кардиф по Нова спорт
14:00 Формула 2, Гран при на Катар по Диема спорт 3
14:00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, спринт, мъже по Евроспорт 1
15:00 Валенсия - Осасуна по МАХ Sport 4 HD
15:00 Мото GP, Гран при на Валенсия по МАХ Sport 2 HD
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг по Евроспорт 2
15:20 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже по Евроспорт 1
15:45 Конен спорт, Световна купа по БНТ 3
16:00 Септември - Левски по Диема спорт
16:00 Сасуоло - Наполи по МАХ Sport 3 HD
16:00 Тенис, купа Дейвис, финал по Нова спорт
16:05 Брайтън - Нюкасъл по Диема спорт 2
17:05 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, спринт, жени по Евроспорт 1
17:15 Депортиво - Барселона по МАХ Sport 4 HD
18:00 Волейбол, Лубе - Пиаченца по МАХ Sport 1 HD
18:00 Формула 1, Гран при на Катар по Диема спорт 3
18:30 Арсенал - Манчестър Сити по Диема спорт 2
18:45 Волейбол, Берое - Дея по МАХ One
18:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър Маунтин, първи манш, гигантски слалом, мъже по Евроспорт 1
19:00 Рома - Монца по МАХ Sport 3 HD
19:00 Арис - Олимпиакос по Диема спорт
19:30 Селта - Виляреал по МАХ Sport 4 HD
20:00 НФЛ, Синсинати - Ню Орлиънс по МАХ Sport 2 HD
20:30 Борусия (Дормунд) - Леверкузен по Диема спорт 3
20:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Килингтън, втори манш, слалом, жени по Евроспорт 1
21:00 АЕК - ПАОК по Диема спорт
21:00 НХЛ, Чикаго - Минесота по МАХ Sport 1 HD
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг по Евроспорт 2
21:45 Комо - Ювентус по МАХ Sport 3 HD
21:45 Лион - Монако по Диема спорт 2
21:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър Маунтин, втори манш, гигантски слалом, мъже по Евроспорт 1
22:00 Реал Сосиедад - Севиля по МАХ Sport 4 HD
23:00 НБА, Бостън - Сан Антонио по Диема спорт 3
23:20 НФЛ, Сан Франциско - Сиатъл по МАХ Sport 2 HD