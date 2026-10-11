Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
09:00 Тенис, Мастърс в Шанхай по MAX Sport 1 HD и MAX Sport 2 HD
13:30 Комо - Рома по MAX Sport 3 HD
14:00 Саутхемптън - Портсмут по Нова спорт
15:00 Формула 1, Гран при на Сингапур по Диема спорт 3
15:00 Септември - Дунав по Диема спорт
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
15:00 Елче - Селта по MAX Sport 4 HD
16:00 Кристъл Палас - Нотингам по Диема спорт 2
16:00 Хъл - Евертън по Нова спорт
16:00 Лацио - Монца по MAX Sport 3 HD
17:15 Реал Сосиедад - Ла Коруня по MAX Sport 4 HD
17:30 Черно море - Левски по Диема спорт
18:00 Баскетбол, Баскония - Ховентуд по Нова спорт
18:30 Ливърпул - Манчестър Сити по Диема спорт 2
18:30 Фрайбург - Шалке по Диема спорт 3
19:00 Сасуоло - Милан по MAX Sport 3 HD
19:30 Бетис - Осасуна по MAX Sport 4 HD
20:00 ЦСКА 1948 - ЦСКА по Диема спорт
20:00 Баскетбол, Барселона - Валенсия по Нова спорт
20:00 Американски футбол от НФЛ: Грийн Бей - Чикаго по MAX Sport 2 HD
21:00 Олимпиакос - Панатинайкос по Диема спорт 3
21:45 Каляри - Ювентус по MAX Sport 3 HD
21:45 Троа - Марсилия по Диема спорт 2
22:00 Сантандер - Валенсия по MAX Sport 4 HD
23:20 Американски футбол от НФЛ: Сиатъл - Сан Франциско по MAX Sport 2 HD
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.