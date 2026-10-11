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09:00 Тенис, Мастърс в Шанхай по MAX Sport 1 HD и MAX Sport 2 HD

13:30 Комо - Рома по MAX Sport 3 HD

14:00 Саутхемптън - Портсмут по Нова спорт

15:00 Формула 1, Гран при на Сингапур по Диема спорт 3

15:00 Септември - Дунав по Диема спорт

15:00 Елче - Селта по MAX Sport 4 HD

16:00 Кристъл Палас - Нотингам по Диема спорт 2

16:00 Хъл - Евертън по Нова спорт

16:00 Лацио - Монца по MAX Sport 3 HD

17:15 Реал Сосиедад - Ла Коруня по MAX Sport 4 HD

17:30 Черно море - Левски по Диема спорт

18:00 Баскетбол, Баскония - Ховентуд по Нова спорт

18:30 Ливърпул - Манчестър Сити по Диема спорт 2

18:30 Фрайбург - Шалке по Диема спорт 3

19:00 Сасуоло - Милан по MAX Sport 3 HD

19:30 Бетис - Осасуна по MAX Sport 4 HD

20:00 ЦСКА 1948 - ЦСКА по Диема спорт

20:00 Баскетбол, Барселона - Валенсия по Нова спорт

20:00 Американски футбол от НФЛ: Грийн Бей - Чикаго по MAX Sport 2 HD

21:00 Олимпиакос - Панатинайкос по Диема спорт 3

21:45 Каляри - Ювентус по MAX Sport 3 HD

21:45 Троа - Марсилия по Диема спорт 2

22:00 Сантандер - Валенсия по MAX Sport 4 HD

23:20 Американски футбол от НФЛ: Сиатъл - Сан Франциско по MAX Sport 2 HD

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