Спорт по телевизията: "Левски" и ЦСКА в действие, ски и още много футбол
Програмата за неделя
11:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, мъже по Евроспорт 1
11:50 Мото 3, Гран при на Португалия по МАХ Спорт 2 HD
13:00 "Ботев" (Врaцa) - ЦСКА 1948 по Диема спорт
13:00 Баскетбол, Билбао - Баскония по Диема спорт 2
13:00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, жени по Евроспорт 1
13:15 Мото 2, Гран при на Португалия по МАХ Спорт 2 HD
13:30 Ювентус - Венеция по МАХ Спорт 3 HD
13:30 Волейбол, Драгоман - Левски по БНТ 3
14:00 Бърнли - Блекбърн по Нова спорт
14:30 Енерги - Херта по Диема спорт 3
14:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, мъже по Евроспорт 1
14:40 Колокрос: Трофей на Беринген, жени по Евроспорт 2
15:00 Барселона - Виляреал по МАХ Спорт 4 HD
15:00 Мото GP, Гран при на Португалия по МАХ Спорт 2 HD
15:30 "Левски" - Локомотив (София) по Диема спорт
15:30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация по Евроспорт 1
16:00 Болоня - Удинезе по МАХ Спорт 3 HD
16:00 Хъл - Брайтън по Диема спорт 2
16:00 ФК Париж - Анже по Нова спорт
16:00 Тенис, финален турнир на АТР по МАХ Спорт 1 HD
16:30 Аугсбург - Майнц по Диема спорт 3
16:45 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже по Евроспорт 1
17:15 Сантандер - Реал Сосиедад по МАХ Спорт 4 HD
18:00 "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА по Диема спорт
18:00 Баскетбол, Валенсия - Рио Бреоган по Нова спорт
18:30 Ливърпул - Манчестър Юнайтед по Диема спорт 2
18:30 Вердер - Хамбургер по Диема спорт 3
18:45 Волейбол, Пирин - ЦСКА по МАХ One
19:00 Милан - Фрозиноне по МАХ Спорт 3 HD
19:00 Тенис, финален турнир на АТР по МАХ Спорт 1 HD
19:00 Волейбол, Лубе - Порденоне по МАХ Спорт 2
19:30 Осасуна - Малага по МАХ Спорт 4 HD
20:00 Баскетбол, Реал - Ховентуд по Нова спорт
20:00 Голф: PGA тур, RSM Класик, четвърти ден по Евроспорт 2
21:00 НФЛ, Детройт - Тампа Бей по МАХ Спорт 2 HD
21:45 Аталанта - Интер по МАХ Спорт 3 HD
21:45 Марсилия - Льо Ман по Диема спорт 2
22:00 Хетафе - Атлетико по МАХ Спорт 4 HD
22:30 НБА, Атланта - Детройт по Диема спорт
23:20 НФЛ, Ню Йорк - Джаксънвил по МАХ Спорт 2 HD
01:00 НБА, Маями - Оклахома по Диема спорт 3
02:00 НХЛ, Далас - Питсбърг по МАХ Спорт 1 HD