Спорт по телевизията: Много футбол, Формула 1 и старт на Световната купа в алпийските ски
Програмата за събота предлага за всекиго по нещо
10:30 Ски, алпийски дисциплини, Световна купа - гигантски слалом жени от Зьолден (първи манш) по Евроспорт
13:00 Тенис, турнир в Алмати по MAX Sport 1 HD
13:30 Ски, алпийски дисциплини, Световна купа - гигантски слалом жени от Зьолден (втори манш) по Евроспорт
13:30 Фигурно пързаляне, Гран при по Евроспорт 2
14:00 Дунав - Спартак Вн по Диема спорт
14:00 Херта - Арминия по Диема спорт 3
14:30 Астън Вила - Манчестър Сити по Диема спорт 2
14:30 Чарлтън - Норич по Нова спорт
15:00 Райо Валекано - Елче по MAX Sport 4 HD
15:00 Тенис, турнир в Лион по MAX Sport 2 HD
15:00 Снукър, Северна Ирландия оупън, полуфинал по Евроспорт
15:20 Фигурно пързаляне, Гран при по Евроспорт 2
16:00 Комо - Сасуоло по MAX Sport 3 HD
16:30 Локомотив Сф - Ботев Вр по Диема спорт
16:30 РБ Лайпциг - Елверсберг по Диема спорт 3
17:00 Арсенал - Евертън по Диема спорт 2
17:00 Ковънтри - Фулъм по Нова спорт
17:00 Тенис, турнир в Брюксел по MAX Sport 1 HD
17:15 Сантандер - Еспаньол по MAX Sport 4 HD
18:30 Тулуза - Троа по Диема спорт 3
18:45 Волейбол, Левски - Пирин по MAX One
19:00 Наполи - Рома по MAX Sport 3 HD
19:00 Фигурно пързаляне, Гран при по Евроспорт 2
19:30 Челси - Тотнъм по Диема спорт 2
19:30 Борусия Дортмунд - Айнтрахт по Диема спорт
19:30 Валенсия - Виляреал по MAX Sport 4 HD
20:00 АЕК - Панетоликос по Нова спорт
20:30 Формула 1, Гран при на САЩ, трета тренировка по Диема спорт 3
21:00 UFC 333, Галавечер с главен бой Волкановски - Евроев по MAX Sport 2 HD
21:00 Снукър, Северна Ирландия оупън, полуфинал по Евроспорт
21:45 Лацио - Парма по MAX Sport 3 HD
21:45 Ланс - ФК Париж по Диема спорт 2
22:00 Атлетико Мадрид - Ла Коруня по MAX Sport 4 HD
22:00 Баскетбол, Барселона - Сарагоса по Нова спорт
00:00 Формула 1, Гран при на САЩ, квалификация по Диема спорт 3
01:00 Баскетбол от НБА: Шарлът - Маями по Диема спорт 2
05:00 Мото GP, Гран при на Австралия по MAX Sport 2 HD