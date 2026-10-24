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10:30 Ски, алпийски дисциплини, Световна купа - гигантски слалом жени от Зьолден (първи манш) по Евроспорт

13:00 Тенис, турнир в Алмати по MAX Sport 1 HD

13:30 Ски, алпийски дисциплини, Световна купа - гигантски слалом жени от Зьолден (втори манш) по Евроспорт

13:30 Фигурно пързаляне, Гран при по Евроспорт 2

14:00 Дунав - Спартак Вн по Диема спорт

14:00 Херта - Арминия по Диема спорт 3

14:30 Астън Вила - Манчестър Сити по Диема спорт 2

14:30 Чарлтън - Норич по Нова спорт

15:00 Райо Валекано - Елче по MAX Sport 4 HD

15:00 Тенис, турнир в Лион по MAX Sport 2 HD

15:00 Снукър, Северна Ирландия оупън, полуфинал по Евроспорт

15:20 Фигурно пързаляне, Гран при по Евроспорт 2

16:00 Комо - Сасуоло по MAX Sport 3 HD

16:30 Локомотив Сф - Ботев Вр по Диема спорт

16:30 РБ Лайпциг - Елверсберг по Диема спорт 3

17:00 Арсенал - Евертън по Диема спорт 2

17:00 Ковънтри - Фулъм по Нова спорт

17:00 Тенис, турнир в Брюксел по MAX Sport 1 HD

17:15 Сантандер - Еспаньол по MAX Sport 4 HD

18:30 Тулуза - Троа по Диема спорт 3

18:45 Волейбол, Левски - Пирин по MAX One

19:00 Наполи - Рома по MAX Sport 3 HD

19:00 Фигурно пързаляне, Гран при по Евроспорт 2

19:30 Челси - Тотнъм по Диема спорт 2

19:30 Борусия Дортмунд - Айнтрахт по Диема спорт

19:30 Валенсия - Виляреал по MAX Sport 4 HD

20:00 АЕК - Панетоликос по Нова спорт

20:30 Формула 1, Гран при на САЩ, трета тренировка по Диема спорт 3

21:00 UFC 333, Галавечер с главен бой Волкановски - Евроев по MAX Sport 2 HD

21:00 Снукър, Северна Ирландия оупън, полуфинал по Евроспорт

21:45 Лацио - Парма по MAX Sport 3 HD

21:45 Ланс - ФК Париж по Диема спорт 2

22:00 Атлетико Мадрид - Ла Коруня по MAX Sport 4 HD

22:00 Баскетбол, Барселона - Сарагоса по Нова спорт

00:00 Формула 1, Гран при на САЩ, квалификация по Диема спорт 3

01:00 Баскетбол от НБА: Шарлът - Маями по Диема спорт 2

05:00 Мото GP, Гран при на Австралия по MAX Sport 2 HD

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