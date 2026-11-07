Спорт по телевизията: Много футбол и голям тенис от Париж
Всичко от съботната програма в българските канали
08:00 Снукър по Евроспорт
13:00 Вдигане на тежести, световно първенство по Ринг
13:30 Ботев Враца - Локомотив Пд по Диема спорт
13:30 Снукър по Евроспорт
14:30 Лийдс - Тотнъм по Диема спорт 2
14:30 Рексъм - Уулвърхемптън по Диема спорт 3
15:00 Малага - Сантандер по MAX Sport 4 HD
15:00 Падел, световна купа по Ринг
15:30 Тенис, Париж Мастърс, полуфинали: Ван Аше - Шелтън, следван от Рууд - Алкарас, по MAX Sport 1 HD
16:00 Славия - Черно море по Диема спорт
16:00 Каляри - Фрозиноне по MAX Sport 3 HD
16:30 Формула 1, Гран при на Бразилия, трета тренировка по Диема спорт 3
17:00 Арсенал - Хъл Сити по Диема спорт 2
17:15 Еспаньол - Ла Коруня по MAX Sport 4 HD
17:50 Moto GP, Гран при на Катар, спринт по MAX Sport 2 HD
18:30 Лудогорец . ЦСКА 1948 по Диема спорт
19:00 Парма - Болоня по MAX Sport 3 HD
19:30 Нотингам - Манчестър Сити по Диема спорт 2
19:30 Осасуна - Атлетик Билбао по MAX Sport 4 HD
20:00 Формула 1, Гран при на Бразилия, квалификация по Диема спорт 3
20:00 Хокей от НХЛ: Нашвил - Сейнт Луис по MAX Sport 1 HD
21:45 Рома - Сасуоло по MAX Sport 3 HD
22:00 Валенсия - Реал Мадрид по MAX Sport 4 HD
22:05 ПСЖ - Троа по Диема спорт 3
03:00 UFC по MAX Sport 2 HD
03:30 Баскетбол от НБА: Голдън Стейт - Орландо по Диема спорт 3.