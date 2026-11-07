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08:00 Снукър по Евроспорт

13:00 Вдигане на тежести, световно първенство по Ринг

13:30 Ботев Враца - Локомотив Пд по Диема спорт

13:30 Снукър по Евроспорт

14:30 Лийдс - Тотнъм по Диема спорт 2

14:30 Рексъм - Уулвърхемптън по Диема спорт 3

15:00 Малага - Сантандер по MAX Sport 4 HD

15:00 Падел, световна купа по Ринг

15:30 Тенис, Париж Мастърс, полуфинали: Ван Аше - Шелтън, следван от Рууд - Алкарас, по MAX Sport 1 HD

16:00 Славия - Черно море по Диема спорт

16:00 Каляри - Фрозиноне по MAX Sport 3 HD

16:30 Формула 1, Гран при на Бразилия, трета тренировка по Диема спорт 3

17:00 Арсенал - Хъл Сити по Диема спорт 2

17:15 Еспаньол - Ла Коруня по MAX Sport 4 HD

17:50 Moto GP, Гран при на Катар, спринт по MAX Sport 2 HD

18:30 Лудогорец . ЦСКА 1948 по Диема спорт

19:00 Парма - Болоня по MAX Sport 3 HD

19:30 Нотингам - Манчестър Сити по Диема спорт 2

19:30 Осасуна - Атлетик Билбао по MAX Sport 4 HD

20:00 Формула 1, Гран при на Бразилия, квалификация по Диема спорт 3

20:00 Хокей от НХЛ: Нашвил - Сейнт Луис по MAX Sport 1 HD

21:45 Рома - Сасуоло по MAX Sport 3 HD

22:00 Валенсия - Реал Мадрид по MAX Sport 4 HD

22:05 ПСЖ - Троа по Диема спорт 3

03:00 UFC по MAX Sport 2 HD

03:30 Баскетбол от НБА: Голдън Стейт - Орландо по Диема спорт 3.

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