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10:45 Ски, алпийски дисциплини, Световна купа, слалом (жени) по Евроспорт
13:45 Ски, алпийски дисциплини, Световна купа, слалом (жени), втори манш по Евроспорт
14:00 Падел, премиер тур по Ринг
14:30 Марек - Черноморец, Диема спорт
14:30 Екзитър - Челтнъм по Нова спорт
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
15:00 Валядолид - Кастейон по MAX Sport 4 HD
16:00 Косово - Израел по Диема спорт 3
19:00 Норвегия - Уелс по Диема спорт 3
19:00 Грузия - Унгария по Диема спорт 2
19:00 Баскетбол: Рио Бреган - Бургос по Диема спорт
19:30 Флитууд - Транмиър по Нова спорт
21:45 Португалия - Дания по Диема спорт 3
21:45 Швеция - Босна по Нова спорт
21:45 Северна Ирландия - Украйна по Диема спорт 2
21:45 Австрия - Ирландия по Диема спорт
22:00 Овиедо - Жирона по MAX Sport 4 HD
02:30 Баскетбол от НБА: Кливлънд - Далас по Диема спорт 2
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.