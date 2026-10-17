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11:30 Тенис, Мастърс в Шанхай, полуфинал: Зверев - Давидович Фокина по MAX Sport 1 HD
12:00 Вихрен - Локомотив Сф по Диема спорт
12:20 Колоездене на писта, световен шампионат по Евроспорт 2
14:00 Волфсбург - Хайденхайм по Диема спорт 3
Спортът е повече от резултат
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14:00 Тенис, Мастърс в Шанхай, полуфинал: Жодар - Медведев по MAX Sport 1 HD
14:30 Евертън - Челси по Диема спорт 2
15:00 Марек - Черно море по Диема спорт
15:00 Еспаньол - Атлетико Мадрид по MAX Sport 4 HD
15:00 Падел, премиер тур по Ринг
16:00 Венеция - Наполи по MAX Sport 3 HD
16:00 Колоездене, Обиколка на Нидерландия по Евроспорт
16:30 Унион - Борусия Дортмунд по Диема спорт 3
17:00 Брентфорд - Ливърпул по Диема спорт 2
17:15 Виляреал - Елче по MAX Sport 4 HD
18:00 Берое - Лудогорец по Диема спорт
19:00 Болоня - Интер по MAX Sport 3 HD
19:00 Волейбол, Верона - Лубе по MAX Sport 2 HD
19:30 Нюкасъл - Астън Вила по Диема спорт 2
19:30 Бетис - Барселона по MAX Sport 4 HD
19:30 Байерн - РБ Лайпциг по Диема спорт 3
21:45 Рома - Дженоа по MAX Sport 3 HD
21:45 Лил - Брест по Диема спорт 3
22:00 Валенсия - Атлетик Билбао по MAX Sport 4 HD
03:00 UFC Галавечер по MAX Sport 2 HD
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.