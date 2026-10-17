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11:30 Тенис, Мастърс в Шанхай, полуфинал: Зверев - Давидович Фокина по MAX Sport 1 HD

12:00 Вихрен - Локомотив Сф по Диема спорт

12:20 Колоездене на писта, световен шампионат по Евроспорт 2

14:00 Волфсбург - Хайденхайм по Диема спорт 3

Походът на Медведев продължи за трети полуфинал в Шанхай
Виж още Походът на Медведев продължи за трети полуфинал в Шанхай

14:00 Тенис, Мастърс в Шанхай, полуфинал: Жодар - Медведев по MAX Sport 1 HD

14:30 Евертън - Челси по Диема спорт 2

15:00 Марек - Черно море по Диема спорт

15:00 Еспаньол - Атлетико Мадрид по MAX Sport 4 HD

15:00 Падел, премиер тур по Ринг

16:00 Венеция - Наполи по MAX Sport 3 HD

16:00 Колоездене, Обиколка на Нидерландия по Евроспорт

Футболен компас: Магията на Купата у нас и дербито на Розите в Англия
Виж още Футболен компас: Магията на Купата у нас и дербито на Розите в Англия

16:30 Унион - Борусия Дортмунд по Диема спорт 3

17:00 Брентфорд - Ливърпул по Диема спорт 2

17:15 Виляреал - Елче по MAX Sport 4 HD

18:00 Берое - Лудогорец по Диема спорт

19:00 Болоня - Интер по MAX Sport 3 HD

Братя Николови спечелиха първи трофей в Италия, Симеон стана MVP
Виж още Братя Николови спечелиха първи трофей в Италия, Симеон стана MVP

19:00 Волейбол, Верона - Лубе по MAX Sport 2 HD

19:30 Нюкасъл - Астън Вила по Диема спорт 2

19:30 Бетис - Барселона по MAX Sport 4 HD

19:30 Байерн - РБ Лайпциг по Диема спорт 3

21:45 Рома - Дженоа по MAX Sport 3 HD

21:45 Лил - Брест по Диема спорт 3

22:00 Валенсия - Атлетик Билбао по MAX Sport 4 HD

03:00 UFC Галавечер по MAX Sport 2 HD

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