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Не е уикенд, а четвъртък. И въпреки това емоциите ще са големи за спортните фенове, защото в центъра на София две събития ще съберат почти 30 хиляди фенове, а шампионът ни по футбол излиза на една от арените, които са символни за европейската игра.
В 19:00 шоуто започва с евроквалификацията по баскетбол България - Дания, а в нея ще играе и суперзвездата Александър Везенков. Той летя през нощта от Атина за София, за да е на линия за мача.
Ето и цялата програма по българските канали довечера:
19:00 Баскетбол, България - Дания по btv action
Спортът е повече от резултат
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19:45 Марсилия - Левски (Лига Европа) по MAX Sport 3 HD
19:45 Динамо Загреб - Леверкузен (Лига Европа) по MAX Sport 4 HD
19:45 Олимпиакос - Милан (Лига Европа) по Ринг
21:45 Баскетбол, Евролига: Реал Мадрид - Жалгирис по MAX Sport 2 HD
22:00 ЦСКА - Трабзонспор (Лига на конференциите) по btv action
22:00 Лион - Лилестрьом (Лига Европа) по Ринг
22:00 Ювентус - Омония (Лига Европа) по MAX Sport 4 HD.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.