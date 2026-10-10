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09:00 Тенис: Мастърс турнир в Шанхай по MAX Sport 1, по MAX Sport 2 и по MAX Sport 3

10:00 Moto GP: Гран при на Индонезия по MAX Sport 4

10:00 Падел: Премиер тур в Ротердам по РИНГ

11:35 Колоездене: Обиколка на Ломбардия по Eurosport 1

12:00 Падел: Премиер тур в Дюселдорф по РИНГ

12:00 Формула 1: Спринт за Гран при на Сингапур по Diema Sport 3

13:00 Тенис: Мастърс турнир в Шанхай по по MAX Sport 1

14:00 Магдебург - Хановер по Diema Sport 3

14:30 Арсенал - Лийдс по Diema Sport 2

14:30 Уест Бромич - Бирмингам Сити по Нова спорт

14:30 Голф: Open de Espana по MAX Sport 2

15:00 Ботев Враца - Спартак Варна по Diema Sport

15:00 Райо Валекано - Атлетик Билбао по MAX Sport 4

16:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Сингапур по Diema Sport 4

16:00 Дженоа - Фиорентина по MAX Sport 3

16:30 Аугсбург - Байерн Мюнхен по Нова спорт

17:00 Челси - Борнемут по Diema Sport 2

17:15 Алавес - Атлетико Мадрид по MAX Sport 4

17:30 Локомотив София - Локомотив Пловдив по Diema Sport

19:00 Интер - Парма по MAX Sport 3

19:30 Манчестър Юнайтед - Тотнъм по Diema Sport 2

19:30 Барселона - Хетафе по MAX Sport 4

19:30: РБ Лайпциг - Фрайбург по Diema Sport 3

19:30 АЕК Атина - ОФИ Крит по Нова спорт

20:00 Ботев Пловдив - Славия по Diema Sport

20:00 NHL: Бостън Бруинс - Филаделфия Флайърс по MAX Sport 2

21:30 Нюрнберг - Волфсбург по Нова спорт

21:45 Наполи - Фрозиноне по MAX Sport 3

21:45 ПСЖ - Льо Ман по Diema Sport 2

21:45 Монако - Тулуза по Diema Sport 3

22:00 Реал Мадрид - Виляреал по MAX Sport 4

 

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