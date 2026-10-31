Спортът по телевизията днес: Много футбол и голям ден за ЦСКА
Днес "червените" откриват новия си стадион
13:00 Вдигане на тежести: Световно първенство в Китай, категория до 75кф по РИНГ
13:00 Голф: Challenge Tour Grand Final по MAX Sport 2
14:00 Локомотив Пловдив - Лудогорец по Diema Sport
14:00 Кайзерслаутерн - Херта Берлин по Diema Sport 3
14:30 Челси - Манчестър Юнайтед по Diema Sport 2
14:30 Стоук Сити - Престън Норт Енд по Нова спорт
15:00 Борба: Световно първенство в Астана по БНТ3
15:00 Леванте - Атлетико Мадрид по MAX Sport 4
15:00 Падел: Премиер падел тур 2026, Кувейт по РИНГ
16:00 Тенис: АТР турнир във Виена по MAX Sport 1
16:00 Болоня - Монца по MAX Sport 3
16:30 Дунав Русе - Левски по Diema Sport
16:30 Байер Леверкузен - Щутгарт по Diema Sport 3
17:00 Манчестър Сити - Брайтън по Diema Sport 2
17:00 Борнемут - Лийдс по Нова спорт
17:15 Райо Валекано - Селта по MAX Sport 4
19:00 Удинезе - Рома по MAX Sport 3
19:00 Кифисия - Олимпиакос по Нова спорт
19:30 ЦСКА - Славия по Diema Sport
19:30 Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд по Diema Sport 3
19:30 Тотнъм - Кристъл Палас по Diema Sport 2
19:30 Бетис - Малага по MAX Sport 4
20:30 Откриване на младежки олимпийски игри в Дакар по БНТ3
21:00 Юта Джаз - Портланд Трейл Блейзърс по Нова спорт
21:30 Волейбол: Богданка - Катовице по MAX Sport 2
21:45 Милан - Интер по MAX Sport 3
22:00 Барселона - Алавес по MAX Sport 4
22:00 Астън Вила - Фулъм по Diema Sport
22:00 NHL: Лос Анджелис Кингс - Бъфало Сейбърс по MAX Sport 1
23:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Мексико