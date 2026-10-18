Спортът по телевизията днес (ЦСКА и "Левски" за Купата и много футбол из Европа)
Програмата за неделя, 18 октомври
8:00 Световно първенство по преодоляване на препятствия по БНТ 3
8:25 Колоездене на писта: Световно първенство в Шанхай по Евроспорт 2
9:00 Голф: DP World India Championship по MAX Sport 2
9:45 Лека атлетика: Маратон в Амстердам по Евроспорт
11:30 Тенис: Алехандро Давидович Фокина - Рафаел Ходар по MAX Sport 1
12:00 Футбол: Черноморец - Ботев Пловдив по Диема Спорт
12:30 Автомобилизъм: Световен шампионат по Евроспорт 2
13:00 Баскетбол: Сарагоса - Леида по Нова Спорт
13:30 Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао по Диема Спорт 2
13:30 Футбол: Удинезе - Лече по MAX Sport 3
14:00 Колоездене: Обиколка на Холандиия, жени по Евроспорт
14:30 Футбол: Динамо Дрезден - Магдебург по Диема Спорт 3
15:00 Футбол: Несебър - ЦСКА по Диема Спорт
15:00 Футбол: Осасуна - Расинг Сантандер по MAX Sport 4
16:00 Футбол: Лийдс - Манчестър Юнайтед по Диема Спорт 2
16:00 Футбол: Брайтън - Кристъл Палас по Нова Спорт
16:00 Волейбол: Закса - Богданка по MAX Sport 2
16:00 Футбол: Фиорентина - Комо по MAX Sport 3
16:00 Колоездене: Обиколка на Холандия, мъже по Евроспорт
16:30 Футбол: Байер Леверкузен - Фрайбург по Диема Спорт 3
17:00 Колоездене: Венето Класик по Евроспорт
17:15 Футбол: Селта - Алавес по MAX Sport 4
18:00 Футбол: Спартак Плевен - Левски по Диема Спорт
18:00 Баскетбол: Валенсия - Мурсия по Нова Спорт
18:30 Футбол: Нотингам Форест - Арсенал по Диема Спорт 2
18:30 Футбол: Борусия Мьонхенгладбах - Хофенхайм по Диема Спорт 3
19:00 Футбол: Милан - Аталанта по MAX Sport 3
19:30 Футбол: Малага - Реал Сосиедад по MAX Sport 4
20:00 Баскетбол: Ховентут - Барселона по Нова Спорт
20:00 Американски футбол: Кливланд Браунс - Балтимор Рейвънс по MAX Sport 2
21:00 Футбол: ПАОК - Ираклис по Диема Спорт 3
21:00 Снукър: Северна Ирландия оупън по Евроспорт
21:45 Футбол: Лион - Ница по Диема Спорт 2
21:45 Футбол: Ювентус - Лацио по MAX Sport 3
22:00 Наскар: Freeway Insurance 500 във Финикс по MAX Sport 1
22:00 Футбол: Реал Мадрид - Севиля по MAX Sport 4
23:20 Американски футбол: Канзас Сити Чийфс - Лос Анджелис Чарджърс по MAX Sport 2