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8:00 Световно първенство по преодоляване на препятствия по БНТ 3

8:25 Колоездене на писта: Световно първенство в Шанхай по Евроспорт 2

9:00 Голф: DP World India Championship по MAX Sport 2

9:45 Лека атлетика: Маратон в Амстердам по Евроспорт

11:30 Тенис: Алехандро Давидович Фокина - Рафаел Ходар по MAX Sport 1

12:00 Футбол: Черноморец - Ботев Пловдив по Диема Спорт

12:30 Автомобилизъм: Световен шампионат по Евроспорт 2

13:00 Баскетбол: Сарагоса - Леида по Нова Спорт

13:30 Баскетбол: Реал Мадрид - Билбао по Диема Спорт 2

13:30 Футбол: Удинезе - Лече по MAX Sport 3

14:00 Колоездене: Обиколка на Холандиия, жени по Евроспорт

14:30 Футбол: Динамо Дрезден - Магдебург по Диема Спорт 3

15:00 Футбол: Несебър - ЦСКА по Диема Спорт

15:00 Футбол: Осасуна - Расинг Сантандер по MAX Sport 4

16:00 Футбол: Лийдс - Манчестър Юнайтед по Диема Спорт 2

16:00 Футбол: Брайтън - Кристъл Палас по Нова Спорт

16:00 Волейбол: Закса - Богданка по MAX Sport 2

16:00 Футбол: Фиорентина - Комо по MAX Sport 3

16:00 Колоездене: Обиколка на Холандия, мъже по Евроспорт

16:30 Футбол: Байер Леверкузен - Фрайбург по Диема Спорт 3

17:00 Колоездене: Венето Класик по Евроспорт

17:15 Футбол: Селта - Алавес по MAX Sport 4

18:00 Футбол: Спартак Плевен - Левски по Диема Спорт

18:00 Баскетбол: Валенсия - Мурсия по Нова Спорт

18:30 Футбол: Нотингам Форест - Арсенал по Диема Спорт 2

18:30 Футбол: Борусия Мьонхенгладбах - Хофенхайм по Диема Спорт 3

19:00 Футбол: Милан - Аталанта по MAX Sport 3

19:30 Футбол: Малага - Реал Сосиедад по MAX Sport 4

20:00 Баскетбол: Ховентут - Барселона по Нова Спорт

20:00 Американски футбол: Кливланд Браунс - Балтимор Рейвънс по MAX Sport 2

21:00 Футбол: ПАОК - Ираклис по Диема Спорт 3

21:00 Снукър: Северна Ирландия оупън по Евроспорт

21:45 Футбол: Лион - Ница по Диема Спорт 2

21:45 Футбол: Ювентус - Лацио по MAX Sport 3

22:00 Наскар: Freeway Insurance 500 във Финикс по MAX Sport 1

22:00 Футбол: Реал Мадрид - Севиля по MAX Sport 4

23:20 Американски футбол: Канзас Сити Чийфс - Лос Анджелис Чарджърс по MAX Sport 2

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