Спортът по телевизията днес (Вечно дерби, Атлетико - Барса и формула 1)
Програмата за неделя, 8 ноември е меко казано богата
8:00 Вдигане на тежести: Световно първенство, мъже 110+ кг. по РИНГ
8:30 Голф: Abu Dhabi HSBC Championship по MAX Sport 1
10:20 Колоездене: ГП на Сингапур по Евроспорт 2
10:30 Вдигане на тежести: Световно първенство, жени 86+ кг. по РИНГ
11:30 Автомобилизъм: 6 часа на Монца по Евроспорт
13:00 Баскетбол: Барселона - Рио Бреоган по Диема Спорт 2
13:30 Баскетбол: Бургос - Валенсия по Нова Спорт
13:30 Волейбол: Миньор - Левски, жени по БНТ 3
13:30 Футбол: Наполи - Лацио по MAX Sport 3
14:00 Футбол: Спартак Варна - Арда по Диема Спорт
14:30 Футбол: Хайденхайм - Хановер по Диема Спорт 3
14:50 Мото 3: Състезание за ГП на Катар по MAX Sport 2
15:00 Футбол: Елче - Бетис по MAX Sport 4
15:00 Самбо: Световно първенство, финали по РИНГ
15:50 Колокрос: Европейско първенство в Монтферлан, мъже по Евроспорт 2
16:00 Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул по Диема Спорт 2
16:00 Футбол: Съндърланд - Челси по Нова Спорт
16:00 Тенис: Бен Шелтън - Карлос Алкарас по MAX Sport 1
16:00 Футбол: Дженоа - Милан по MAX Sport 3
16:00 Лека атлетика: Младежки олимпийски игри по БНТ 3
16:15 Мото 2: Състезание за ГП на Катар по MAX Sport 2
16:30 Футбол: Кьолн - Байер Леверкузен по Диема Спорт 3
17:00 Футбол: Левски - ЦСКА по Диема Спорт
17:15 Футбол: Реал Сосиедад - Райо Валекано по MAX Sport 4
18:00 Мото GP: Състезание за ГП на Катар по MAX Sport 2
18:30 Футбол: Манчестър Юнайтед - Астън Вила по Диема Спорт 2
18:30 Футбол: Фрайбург - Унион Берлин по Нова Спорт
19:00 Формула 1: Гран при на Бразилия по Диема Спорт 3
19:00 Волейбол: Шлепск - Гданск по MAX Sport 1
19:00 Футбол: Интер - Комо по MAX Sport 3
19:30 Футбол: Виляреал - Хетафе по MAX Sport 4
20:00 Американски футбол: Вашингтон Командърс - Лос Анджелис Рамс по MAX Sport 2
20:30 Футбол: Хофенхайм - Шалке 04 по Нова Спорт
21:00 Футбол: Олимпиакос - ПАОК по Диема Спорт
21:45 Футбол: Ланс - Марсилия по Диема Спорт 2
21:45 Футбол: Фиорентина - Ювентус по MAX Sport 3
22:00 Наскар: NCS Championship Race, Homestead-Miami по MAX Sport 1
22:00 Футбол: Атлетико Мадрид - Барселона по MAX Sport 4
22:00 Голф: PGA Тур, Лос Кабос Чемпиъншип по Евроспорт 2
22:30 Баскетбол: Чикаго Булс - Филаделфия Севънтисиксърс по Диема Спорт 3
23:20 Американски футбол: Ню Инглънд Пейтриътс - Грийн Бей Пакърс по MAX Sport 2
3:00 Бокс: Елиф Туран - Алиша Баунгарднер по Диема Спорт 3