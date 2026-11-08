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8:00 Вдигане на тежести: Световно първенство, мъже 110+ кг. по РИНГ

8:30 Голф: Abu Dhabi HSBC Championship по MAX Sport 1

10:20 Колоездене: ГП на Сингапур по Евроспорт 2

10:30 Вдигане на тежести: Световно първенство, жени 86+ кг. по РИНГ

11:30 Автомобилизъм: 6 часа на Монца по Евроспорт

13:00 Баскетбол: Барселона - Рио Бреоган по Диема Спорт 2

13:30 Баскетбол: Бургос - Валенсия по Нова Спорт

13:30 Волейбол: Миньор - Левски, жени по БНТ 3

13:30 Футбол: Наполи - Лацио по MAX Sport 3

14:00 Футбол: Спартак Варна - Арда по Диема Спорт

14:30 Футбол: Хайденхайм - Хановер по Диема Спорт 3

14:50 Мото 3: Състезание за ГП на Катар по MAX Sport 2

15:00 Футбол: Елче - Бетис по MAX Sport 4

15:00 Самбо: Световно първенство, финали по РИНГ

15:50 Колокрос: Европейско първенство в Монтферлан, мъже по Евроспорт 2

16:00 Футбол: Кристъл Палас - Ливърпул по Диема Спорт 2

16:00 Футбол: Съндърланд - Челси по Нова Спорт

16:00 Тенис: Бен Шелтън - Карлос Алкарас по MAX Sport 1

16:00 Футбол: Дженоа - Милан по MAX Sport 3

16:00 Лека атлетика: Младежки олимпийски игри по БНТ 3

16:15 Мото 2: Състезание за ГП на Катар по MAX Sport 2

16:30 Футбол: Кьолн - Байер Леверкузен по Диема Спорт 3

17:00 Футбол: Левски - ЦСКА по Диема Спорт

17:15 Футбол: Реал Сосиедад - Райо Валекано по MAX Sport 4

18:00 Мото GP: Състезание за ГП на Катар по MAX Sport 2

18:30 Футбол: Манчестър Юнайтед - Астън Вила по Диема Спорт 2

18:30 Футбол: Фрайбург - Унион Берлин по Нова Спорт

19:00 Формула 1: Гран при на Бразилия по Диема Спорт 3

19:00 Волейбол: Шлепск - Гданск по MAX Sport 1

19:00 Футбол: Интер - Комо по MAX Sport 3

19:30 Футбол: Виляреал - Хетафе по MAX Sport 4

20:00 Американски футбол: Вашингтон Командърс - Лос Анджелис Рамс по MAX Sport 2 

20:30 Футбол: Хофенхайм - Шалке 04 по Нова Спорт

21:00 Футбол: Олимпиакос - ПАОК по Диема Спорт 

21:45 Футбол: Ланс - Марсилия по Диема Спорт 2

21:45 Футбол: Фиорентина - Ювентус по MAX Sport 3

22:00 Наскар: NCS Championship Race, Homestead-Miami по MAX Sport 1

22:00 Футбол: Атлетико Мадрид - Барселона по MAX Sport 4

22:00 Голф: PGA Тур, Лос Кабос Чемпиъншип по Евроспорт 2

22:30 Баскетбол: Чикаго Булс - Филаделфия Севънтисиксърс по Диема Спорт 3

23:20 Американски футбол: Ню Инглънд Пейтриътс - Грийн Бей Пакърс по MAX Sport 2

3:00 Бокс: Елиф Туран - Алиша Баунгарднер по Диема Спорт 3

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