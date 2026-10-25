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10:30 Ски алпийски дисциплини: СК в Зьолден, г. слалом, (I манш) мъже по Евроспорт

13:00 Тенис: Финал на ATP 250 Алмати по MAX Sport 2

13:30 Интер - Фиорентина по MAX Sport 3

14:00 Баскетбол: Тенерифе - Обрадойро по Нова Спорт

14:30 Айнтрахт Брауншвайг - Хановер по Диема Спорт 3

15:00 Атлетик Билбао - Хетафе по MAX Sport 4

15:00 Снукър: Северна Ирландия оупън, финал по Евроспорт

15:30 Тенис: Финал на ATP 250 Лион по MAX Sport 2

15:45 Волейбол: Варта Заверче - Богданка, Суперкупа на Полша по MAX Sport 1

16:00 Ливърпул - Брайтън по Диема Спорт

16:00 Манчестър Юнайтед - Борнемут по Диема Спорт 2

16:00 Монако - Лил по Нова Спорт

16:00 Аталанта - Фрозиноне по MAX Sport 3

16:30 Хофенхайм - Байер Леверкузен по Диема Спорт 3

17:15 Селта - Бетис по MAX Sport 4

17:30 Тенис: Финал на ATP 250 Брюксел по MAX Sport 2

18:00 Баскетбол: Валенсия - Баскония по Диема Спорт

18:15 Марсилия - Льо Авър по Нова Спорт

18:30 Съндърланд - Лийдс по Диема Спорт 2

18:30 Фрайбург - Байерн Мюнхен по Диема Спорт 3

19:00 Волейбол: Лубе Чивитанова - Падова, по MAX Sport 1

19:00 Лече - Ювентус по MAX Sport 3

19:30 Реал Сосиедад - Леванте по MAX Sport 4

22:00 Формула 1: Гран при на САЩ по Диема Спорт 3

20:00 NFL: Минесота Вайкингс - Индианаполис Колтс по MAX Sport 2

21:45 Удинезе - Милан по MAX Sport 3

22:00 Барселона - Реал Мадрид по MAX Sport 4

23:00 НБА: Юта Джаз - Лос Анджелис Лейкърс по Диема Спорт

23:20 NFL: Лас Вегас Рейдърс - Лос Анджелис Рамс по MAX Sport 2

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