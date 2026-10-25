Спортът по телевизията в неделя: Барса - Реал и мачбол за Антонели във Формула 1
Очаква ни горещ уикенд пред екраните
10:30 Ски алпийски дисциплини: СК в Зьолден, г. слалом, (I манш) мъже по Евроспорт
13:00 Тенис: Финал на ATP 250 Алмати по MAX Sport 2
13:30 Интер - Фиорентина по MAX Sport 3
14:00 Баскетбол: Тенерифе - Обрадойро по Нова Спорт
14:30 Айнтрахт Брауншвайг - Хановер по Диема Спорт 3
15:00 Атлетик Билбао - Хетафе по MAX Sport 4
15:00 Снукър: Северна Ирландия оупън, финал по Евроспорт
15:30 Тенис: Финал на ATP 250 Лион по MAX Sport 2
15:45 Волейбол: Варта Заверче - Богданка, Суперкупа на Полша по MAX Sport 1
16:00 Ливърпул - Брайтън по Диема Спорт
16:00 Манчестър Юнайтед - Борнемут по Диема Спорт 2
16:00 Монако - Лил по Нова Спорт
16:00 Аталанта - Фрозиноне по MAX Sport 3
16:30 Хофенхайм - Байер Леверкузен по Диема Спорт 3
17:15 Селта - Бетис по MAX Sport 4
17:30 Тенис: Финал на ATP 250 Брюксел по MAX Sport 2
18:00 Баскетбол: Валенсия - Баскония по Диема Спорт
18:15 Марсилия - Льо Авър по Нова Спорт
18:30 Съндърланд - Лийдс по Диема Спорт 2
18:30 Фрайбург - Байерн Мюнхен по Диема Спорт 3
19:00 Волейбол: Лубе Чивитанова - Падова, по MAX Sport 1
19:00 Лече - Ювентус по MAX Sport 3
19:30 Реал Сосиедад - Леванте по MAX Sport 4
22:00 Формула 1: Гран при на САЩ по Диема Спорт 3
20:00 NFL: Минесота Вайкингс - Индианаполис Колтс по MAX Sport 2
21:45 Удинезе - Милан по MAX Sport 3
22:00 Барселона - Реал Мадрид по MAX Sport 4
23:00 НБА: Юта Джаз - Лос Анджелис Лейкърс по Диема Спорт
23:20 NFL: Лас Вегас Рейдърс - Лос Анджелис Рамс по MAX Sport 2