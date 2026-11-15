Спортът по телевизията в неделя: Испания - Англия, волейбол, ски, тенис, НБА и НХЛ
Мачът на легендите на манчестърските грандове също заслужава внимание
10:45 Ски алп. дисциплини: Световна купа в Леви, първи манш, слалом, мъже по Евроспорт
13:00 Баскетбол: Леида - Манреса по Диема Спорт
13:30 Баскетбол: Уникаха - Жирона по Нова Спорт
13:45 Ски алп. дисциплини: Световна купа в Леви, втори манш, слалом, мъже по Евроспорт
14:00 Тенис: ATP 250 Стокхолм, финал по MAX Sport 1
14:40 Колокрос: Трофей, Хаме, жени по Евроспорт 2
15:00 Силови спортове: Световен шампионат по силов екипиран трибой по Евроспорт
15:30 Берое - Вихрен по Диема Спорт
15:45 Волейбол: Богданка Люблин - Жешов по MAX Sport 1
16:00 Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед, благотворителен Мач на легендите по Ring.bg
16:00 Лига на нациите: Латвия - Армения по Диема Спорт 3
16:30 Волейбол - Суперкупа на Италия: Перуджа - Тренто по MAX Sport 2
17:15 Гранада - Лас Палмас, Ла Лига 2 по MAX Sport 4
18:00 Баскетбол: Барселона - Обрадойро по Нова Спорт
18:00 Падел: Премиър тур 2026, Дубай по Ring.bg
19:00 Волейбол - Суперкупа на Италия: Верона - Лубе, по MAX Sport 2
19:00 Волейбол: Шлепск - Закса по MAX Sport 3
19:00 Лига на нациите: Грузия - Унгария по Диема Спорт 2
19:00 Лига на нациите: Беларус - Албания по Диема Спорт 3
20:00 НБА: Филаделфия Севънтисиксърс - Индиана Пейсърс по Диема Спорт
20:00 НХЛ: Каролина Хърикейнс - Сиатъл Кракен по MAX Sport 1
21:00 Голф: PGA тур по Евроспорт 2
21:10 Фигурно пързаляне: Гран при в САЩ, волна програма, танцови двойки по Евроспорт
21:45 Лига на нациите: Испания - Англия по Диема Спорт 3
21:45 Лига на нациите: Северна Ирландия - Украйна по Диема Спорт 2
21:45 Лига на нациите: Белгия - Италия по Нова Спорт
22:00 ММА: Cage Warriors 213, Галавечер от Лондон по MAX Sport 2
23:00 НБА: Финикс Сънс - Лос Анджелис Лейкърс по Диема Спорт