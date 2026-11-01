Спортът по телевизията в неделя: Ливърпул - Арсенал, Реал, Формула 1, тенис и баско дерби
Волейбол, баскетбол, вдигане на тежести и фигурно пързаляне също в ефира
13:00 Вдигане на тежести: Световно първенство, жени до 61 кг по Ring.bg
13:30 Комо - Венеция по MAX Sport 3
13:30 Баскетбол: Реал Мадрид - Бургос по Диема Спорт
14:30 Хановер - Динамо Дрезден по Нова Спорт
14:30 Санкт Паули - Нюрнберг по Диема Спорт 3
15:00 Тенис: ATP 500 Виена, финал по MAX Sport 1
15:00 Хетафе - Севиля по MAX Sport 4
15:30 Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк по Евроспорт
16:00 Лацио - Каляри по MAX Sport 3
16:00 Страсбург - Оксер по Диема Спорт
16:30 Тенис: ATP 500 Базел, финал по MAX Sport 2
16:30 Унион Берлин - Кьолн по Диема Спорт 3
17:15 Расинг Сантандер - Реал Мадрид по MAX Sport 4
18:00 Баскетбол: Баскония - Манреса по Нова Спорт
18:15 ФК Париж - Монако по Диема Спорт
18:30 Ливърпул - Арсенал по Диема Спорт 2
18:30 Айнтрахт Франкфурт - Хамбургер по Диема Спорт 3
19:00 Волейбол: Кунео - Лубе Чивитанова по MAX Sport 1
19:00 Лече - Дженоа по MAX Sport 3
19:30 Елче - Валенсия по MAX Sport 4
20:00 Баскетбол: Уникаха - Барселона по Нова Спорт
20:00 NFL: Бъфало Билс - Балтимор Рейвънс по MAX Sport 2
21:45 Марсилия - Тулуза по Диема Спорт 2
21:45 Ювентус - Наполи по MAX Sport 3
22:00 Аугсбург - Фрайбург по Нова Спорт
22:00 Атлетик Билбао - Реал Сосиедад по MAX Sport 4
22:00 Фигурно пързаляне: Гран при в Канада, волна програма, жени по Евроспорт
22:00 Формула 1: Гран при на Мексико по Диема Спорт 3
22:30 НБА: Орландо Меджик - Бостън Селтикс по Диема Спорт
23:20 NFL: Денвър Бронкос - Канзас Сити Чийфс по MAX Sport 2