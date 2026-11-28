Спортът по телевизията в събота: Цолов в Катар, финал на Либертадорес, Реал и биатлон
Зимни класики също в ефира
09:30 Фигурно пързаляне: Гран При в Япония, волна програма, жени по Евроспорт 2
09:40 Ски бягане: Световна купа в Рука, спринт, мъже и жени по Евроспорт
11:05 Северна комбинация: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже по Евроспорт
11:45 Спускане с шейни: Световна купа във Винтерберг, двойки, мъже по Евроспорт 2
12:45 Локомотив Пловдив - Спартак Варна по Диема Спорт
13:00 Тенис: Купа Дейвис 2026, полуфинал по Нова Спорт
14:00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, единична смесена щафета по Евроспорт
14:00 Херта Берлин - Карлсруе по Диема Спорт 3
14:30 Престън Норт Енд - Норич Сити по Евроспорт 2
15:00 Бетис - Райо Валекано по MAX Sport 4
15:15 Ботев Враца - Лудогорец по Диема Спорт
15:15 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг по Евроспорт 2
16:00 MotoGP: Спринт за Голямата награда на Валенсия по MAX Sport 2
16:00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, смесена щафета по Евроспорт
16:00 Фрозиноне - Парма по MAX Sport 3
16:30 Хамбургер - Байерн Мюнхен по Нова Спорт
16:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Катар по Диема Спорт 3
17:00 Манчестър Юнайтед - Брентфорд по Диема Спорт 2
17:15 Малага - Атлетик Билбао по MAX Sport 4
17:25 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже по Евроспорт
17:45 Черно море - Ботев Пловдив по Диема Спорт
18:15 Формула 2: Спринт за Гран при на Катар по Диема Спорт 3
19:00 Торино - Лацио по MAX Sport 3
19:30 Щутгарт - Айнтрахт Франкфурт по Нова Спорт
19:30 Ипсуич Таун - Астън Вила по Диема Спорт 2
19:30 Елче - Атлетико Мадрид по MAX Sport 4
20:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Катар по Диема Спорт 3
20:30 Ски алп. дисциплини: СК в Копър маунтин, супер Г, мъже по Евроспорт
21:00 GLORY RIVALS 6, бойна галавечер по Ring.bg
21:30 Оснабрюк - Хановер по Диема Спорт
21:45 Льо Ман - Лил по Диема Спорт 2
21:45 Пари Сен Жермен - Лориен по Диема Спорт 3
21:45 Интер - Дженоа по MAX Sport 3
22:00 Копа Либертадорес: Палмейрас - Естудиантес, финал по MAX Sport 2
22:00 Реал Мадрид - Алавес по MAX Sport 4